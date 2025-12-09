Nivola, Sant’Andrea e Fancello: via libera alle adesioni 

Via libera del Consiglio provinciale all’adesione alla Fondazione Nivola di Orani, realtà già consolidata sebbene viva una fase di difficoltà, e ad altre Fondazioni in arrivo a Orani e Dorgali.

Con la delibera di ieri la Provincia rinnova il contributo annuale, di 25 mila euro, destinato a sostenere le attività espositive, scientifiche e divulgative della Fondazione Nivola da cui era uscita dieci anni fa.

«La Fondazione Nivola è un’eccellenza del territorio e punto di riferimento internazionale per l’arte contemporanea - dice il presidente Giuseppe Ciccolini -. La Provincia intende continuare a svolgere un ruolo attivo nella promozione dell’offerta culturale dell’area vasta, valorizzando i musei e le energie creative del territorio».

Il Consiglio ha autorizzato il presidente della Provincia alla sottoscrizione dell’atto di adesione e incaricato gli uffici di attivare tutte le procedure necessarie.

I consiglieri di opposizione, Pierluigi Saiu, Giorgio Fresu e Giampaolo Corda, con un emendamento propongono che «il rappresentante della Provincia sarà designato dal Consiglio a maggioranza dei 2/3 e rimarrà in carica non oltre i due anni. Dovrà essere scelto tra professori universitari di ruolo o dirigenti della pubblica amministrazione con esperienza nei beni culturali».

Con 5 mila euro la Provincia, come socio fondatore, sostiene la nascita della Fondazione Sant’Andrea di Orani. Promossa dal comune di Orani, mira a valorizzare il patrimonio culturale, artistico e umano del territorio. Tra gli obiettivi le competenze del territorio in vista di progetti internazionali come l’Einstein Telescope.

Il Consiglio provinciale ha approvato anche un atto di indirizzo per confermare la partecipazione alla costituenda Fondazione Salvatore Fancello, promossa dal Comune di Dorgali per valorizzare l’opera del celebre artista. Dice Sonia Mele, assessora al Turismo del Comune di Dorgali e consigliera delegata alla Cultura della Provincia di Nuoro: «La Fondazione Fancello rappresenta un’opportunità straordinaria. Grazie alla collaborazione tra Comune e Provincia possiamo rafforzare il ruolo della cultura come motore di sviluppo del territorio e modello di partenariato pubblico».

«Con questo atto di indirizzo - sottolinea Ciccolini - vogliamo investire sulla cultura come vero motore di sviluppo del territorio e contribuire a preservare la memoria artistica di un protagonista della storia locale».

RIPRODUZIONE RISERVATA