“Nives”, una telefonata lunga come una vita 

Un dialogo a distanza con “Nives / Una telefonata lunga una vita” dal romanzo di Sacha Naspini, drammaturgia di Riccardo Fazi, con Sara Donzelli e Sergio Sgrilli e con le voci fuori campo di Graziano Piazza e Elena Guerrini. Una pièce che indaga la sfera dei sentimenti, in un vivace affresco di vita paesana, in cartellone oggi alle 21 al Comunale di San Gavino Monreale, domani alle 20.30 all’Antonio Garau di Oristano, dopodomani alle 20.30 al Costantino di Macomer e sabato alle 21 al Carmine di Tempio Pausania per la Stagione di Prosa 2025-2026 del CeDAC Sardegna.

Una donna, rimasta sola dopo la morte del marito, con l'unica compagnia di una gallina zoppa, per infrangere il muro della solitudine si rivolge al veterinario del paese: in una lunga conversazione, riaffiorano «fatti lontani nel tempo e vecchi rancori», ma anche «si scoprono gli abissi di amori perduti». “Nives” è un percorso a ritroso nel tempo, tra rivelazioni inattese e occasioni mancate, in una amaro bilancio dell'esistenza, tra rimorsi e rimpianti, fallimenti e disincanto, sullo sfondo di «una cultura contadina stralunata e feroce». Una storia emblematica, eppure singolare, in cui il peso delle scelte, giuste o sbagliate, ma ormai irrimediabili, riemerge attraverso le parole della protagonista e del suo interlocutore, in una tardiva consapevolezza di ciò che avrebbe potuto essere e non è accaduto, ma anche dell'inesorabile trascorrere del tempo, e dell'avanzare dell'età.

RIPRODUZIONE RISERVATA