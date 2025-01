“Nipoti di Babbo Natale” progetto per gli ospiti della Rsa  

A Silanus il Natale è stata occasione per condividere storie, ricordi e e creare nuovi legami tra gli ospiti della residenza per anziani “Gli ulivi”. La struttura, gestita da Sereni Orizzonti, ha aderito al progetto “Nipoti di Babbo Natale", promosso dalla onlus “Un sorriso in più”. L’idea è quella di raccogliere e soddisfare i desideri dei nonni nelle Rsa. Gli operatori si sono occupati di esaudire i desideri degli ospiti, che sono stati tutti esauditi. «Non si tratta solo di ricevere regali materiali, ma di costruire ponti tra generazioni diverse - dice la direttrice, Melissa Tanchis - trasformando la residenza in un luogo dove i sogni, anche i più semplici, possono avverarsi». (f. o.)

