Nino Pinna va volare la Cos 

Cos 2

Cynthialbalonga 0

Costa Orientale Sarda (4-3-1-2) : Maurizio Floris, Rossi, Severgnini, Piseddu (8’ st Boi), Ladu (13’ st Demontis), Cabiddu, Morlando (48’ st Caferri), Calabrese (41’ st Sulis), Mattia Floris, Romano, Pinna. In panchina Xaxa, Piredda, A. Loi, E. Loi, Derbali. Allenatore Francesco Loi.

Cynthialbalonga (4-4-2) : Iosa, Terribili, Santoni (33’ st Cicioni), Feri (16’ st Pasquale), Tinti, Casazza (37’ st Bellotti), Galazzini, Simonetti, Lusha, Manca, Cotugno (33’ st Nannini). In panchina Boschi, PasqualiniCardoselli, Maccari, Allenatore Giuseppe Ferazzoli.

Arbitro : Antonio Atanosov della sezione di Verona.

Reti : st 2’ e 6’ Pinna.

Note : ammoniti Piseddu, Cabiddu (Cos), Simonetti (Cynthia).

Tertenia. L’uno-due micidiale di Nino Pinna a inizio ripresa abbatte la Cynthialbalonga. All’Is Arranas di Tertenia e regala alla Costa Orientale Sarda tre punti d’oro che le permettono di incrementare il distacco (+4) dalla zona retrocessione. Gli uomini di Francesco Loi restano al terzultimo posto (zona playout), a due punti da Ilva e Atletico Lodigiani e a quattro dalla salvezza diretta quando alla chiusura dei giochi mancano centottanta minuti.

Seconda vittoria

Per i gialloblù, in gran salute, è il quinto risultato utile consecutivo e la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche. Grande protagonista Pinna, autore di una doppietta. L’incontro, condizionato dalle forti raffiche di vento, vede subito la Cos spingere con determinazione. Tra i più pericolosi Pietro Ladu (ha sostituto Piredda, inizialmente inserito tra i titolari) con alcune conclusioni da fuori area e su palla inattiva. Nel finale della prima frazione i laziali si rendono pericolosi con Manca: provvidenziale il salvataggio di Cabiddu sulla linea. Sul capovolgimento di fronte lo stesso difensore gialloblù si presenta davanti a Iosa ma spara alto. Poco dopo Pinna calcia sull’esterno della rete, poi Piseddu ugualmente non trova lo specchio.

Il secondo tempo

In avvio di ripresa su una palla vagante nell’aria ospite Pinna col destro trafigge Iosa. Passano appena 4’ e lo stesso attaccante, lanciato a rete, batte ancora l’estremo difensore laziale. Gli ospiti, storditi, provano a reagire ma la squadra di Loi, ben schierata in campo, non concede praticamente nulla. Per i sardi da segnalare due tentativi di Calabrese dalla distanza, ma Iosa è attento. Anche nel pressing finale dei laziali Rossi e compagni reggono l’urto e al fischio finale è grande gioia in campo e sugli spalti.

Tre punti preziosissimi che allontanano lo spauracchio della retrocessione diretta. Adesso mancano ancora due “finali”. Nel prossimo turno la Cos farà visita alla Gelbison, seconda in classifica. Nell’ultima giornata all’Is Arranas di Tertenia arriverà la Sarnese, attualmente terza forza. Due partite difficili, ma i sarrabese-ogliastrini hanno dimostrato in questo momento di poter giocare alla pari con qualsiasi avversario.

RIPRODUZIONE RISERVATA