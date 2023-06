Nino Pinna piace a Olbia e Torres Santoro, c’è la Cos 

Mercato scoppiettante nei dilettanti. L’esterno d’attacco Nino Pinna (Arzachena), classe 2001, è sul mirino di alcune società di Serie C, tra queste anche le sarde Olbia e Torres. Numerose richieste anche per il portiere Eugenio Fusco e l’attaccante Marco Sartor. Il portiere Domiziano Tirelli, di proprietà del Cagliari, la scorsa stagione in prestito al Sant’Elena, piace all’Atletico Uri.

Il primo colpo della Costa Orientale Sarda dovrebbe essere l’esterno d’attacco Giacomo Santoro, classe 1997, reduce dalla fresca promozione in D col Budoni. In passato ha giocato con Castiadas e Nuorese. Il Latte Dolce tratta Jeffery Imoh (Bosa) e Ryduan Palermo (Villacidrese).

In Eccellenza, la Monteponi Iglesias – del confermato Andrea Marongiu – guarda in casa Budoni: piacciono Giuseppe Meloni, Andrea Satta, Alessandro Steri e Sandro Scioni. Meloni è corteggiato anche dall’Ilvamaddalena, che ha presentato la documentazione per il ripescaggio in D: i biancocelesti sarebbero in tredicesima posizione nella speciale graduatoria di ripescaggio.

Altre trattative

L’Ossese ha confermato il fantasista Mattia Gueli e corteggia il centrocampista argentino Marcos Mainardi (Lanusei). Il centrocampista Santiago Arnaudo (Villasimius) potrebbe raggiungere il tecnico Antonio Prastaro alla Tharros. L’Arbus è attivissimo: sul taccuino dei dirigenti ci sarebbero Mauro Ragatzu, in uscita dal Sant’Elena, Bruno Floris, Spina e Pancotto. Il centrocampista Gianmarco Paulis piace al Monastir di Marcello Angheleddu. Già accordati con la società biancoceleste Saias, Angiargia, Frau e Riep. Contattato anche Franco Magno che però sembrerebbe intenzionato a giocare in Spagna. Il giovane Alessandro Sechi (2004) dell’Asseminese interessa al Calcio Pirri di Paolo Busanca. Il Guspini pesca in casa Gonnosfanadiga: in arrivo Filippo e Federico Uccheddu, Nicola Urru e Gabriele Serra. Potrebbe rientrare anche Angelo Marci, ex Guspini. Il Selargius spera di riportare a casa il difensore Pierluigi Porcu, reduce dalla vittoria del campionato col Villasimius. Voci su una possibile fusione tra Lanusei e Barisardo. Per stare in Ogliastra, altro rinforzo del Tortolì che ha annunciato l’accordo col portiere Mattia Scalvenzi, che la scorsa stagione ha giocato con la Castor Tortolì.

