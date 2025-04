Nino, Marietto e Fisietto, chi li vuole? 

Si sono messi in posa per farsi apprezzare da chi chiamerà per adottarli. Sono Nino, Marietto e Fisietto (foto in alto a sinistra), hanno quasi quattro mesi e sono vaccinati, sverminati e microchippati. Per informazioni chiamare il numero 340.8378131.

Gattini

Due cuccioli rossi, meravigliosi, nati in un pollaio, tra paglia e piume (nella foto in alto a destra). La loro mamma, Merida, vive in campagna accudita da persone che non avevano mai pensato alla sterilizzazione. Harris e Hubert sono sani, dolcissimi e pronti per l’adozione. Per loro e per mamma Merida si cerca una famiglia. Si trovano a Cagliari, ma possono viaggiare nel centro/nord Italia. Informazioni più precise su whatsApp al numero 393.9805500.

Lucy

Lucy (foto in basso a sinistra) è in cerca di una casa. È dolcissima e, dicono i volontari che ce l’hanno in custodia, «è impossibile non amarla». Ha quattro mesi e quando sarà grande sarà di taglia media contenuta. L’iter vaccinale è in corso. Si trova a Quartu Sant'Elena. Per informazioni chiamare il 328.3661490.

Clarissa

Clarissa (foto in basso a destra) è una creatura meravigliosa in cerca di una famiglia per sempre. È di taglia piccola e ha sei mesi. Non è disponibile per cacciatori. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 328.3661490.

