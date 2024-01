Nino Frassica sarebbe indagato per le polemiche seguite alla sparizione di Hiro, il gatto sparito nella città umbra dove l'attore si trovava per le riprese di “Don Matteo”, alloggiando, insieme alla moglie in una casa del centro. Diffamazione, stalking e istigazione a delinquere le ipotesi di reato che coinvolgerebbero anche la moglie.