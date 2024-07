Ninnos, niente tavolini per trenta giorni  

Il provvedimento di sospensione di trenta giorni della concessione del suolo pubblico per i tavolini era atteso. «Ma non avrei mai pensato», sbotta Italo Pau, titolare del locale Ninnos di via San Domenico, «che scattasse adesso, a luglio. Così mi mettono in ginocchio, anche perché avevo già avuto un’altra sanzione di un mese a maggio». Per il locale di Villanova dunque niente tavolini e sedie all’aperto dal 10 luglio all’8 agosto: così recita la determinazione a firma del dirigente del servizio Attività Produttive, Alessandro Cossa. «Abbiamo già impugnato il provvedimento», commentano le avvocate Matilde Mura e Giulia Atzori, che tutelano il Ninnos, «in merito alla corretta decorrenza della sospensione della concessione». Insomma la battaglia giudiziaria, in campo amministrativo, tra il titolare del locale e il Comune va avanti: e nei prossimi giorni si conoscerà l’esito del ricorso presentato d’urgenza al Tar contro l’ultimo provvedimento.

La comunicazione

L’ultimo atto dello scontro nelle aule del Tribunale amministrativo risale a qualche settimana fa. Il Tar aveva annullato la decadenza del diritto a sistemare i tavolini esterni, come stabilito dall’amministrazione comunale, dopo che la Polizia locale – nel maggio 2023 – aveva contestato che la musica diffusa all’interno del Ninnos si poteva sentire anche all’esterno e dunque disturbava la quiete pubblica. Restava in piedi la sospensione della concessione per trenta giorni. E ieri mattina gli uffici delle attività Produttive hanno disposto che scatterà subito, il 10 luglio, fino all’8 agosto. «Una brutta botta», commenta ancora Pau. «Pensavo potesse esistere un minimo di sensibilità, invece niente: si è deciso di non farmi lavorare in uno dei due mesi con più movimento per le attività all’aperto».

La speranza

Ora Italo Pau spera nel ricorso e dunque nello slittamento della sospensione della concessione del suolo pubblico in un periodo diverso, magari nei mesi invernali. La decisione del Tar potrebbe arrivare tra oggi e domani. «Inoltre», continua il titolare di Ninnos, «è necessario rivedere il regolamento. Non è possibile essere sanzionati perché la musica in sottofondo dentro il locale si sente anche all’esterno, quando la porta è aperta. Devono esserci delle misurazioni. Si è dato troppo ascolto alle associazioni dei residenti, attuando delle limitazioni troppo restrittive».

RIPRODUZIONE RISERVATA