Ninnos, il Comune fa un passo indietro Ma i verbali restano 

La vicenda è molto più di una questione di lana caprina. Il servizio Attività produttive ha ritirato “in via di autotutela” il divieto per “Ninnos”, il locale di via San Domenico, di poter ottenere una concessione per sistemare i tavolini per un anno e mezzo, ma ha comunque “confermato” le altre sanzioni: via i tavolini per 60 giorni (provvedimento ora sospeso in attesa del giudizio del Tar dopo il ricorso presentato dal legale Matilde Mura) e immediata decadenza della concessione. All’inizio di dicembre dello scorso anno, il Comune aveva sanzionato il locale contestando il fatto che la musica emessa dalle casse all’interno si sentisse anche nella piazza perché la porta “era tenuta costantemente aperta”. Un intrattenimento illegittimo secondo agenti e ufficio Attività produttive. Da li, le sanzioni. Adesso, con la nuova mossa il Comune riconosce a Ninnos il diritto di poter chiedere una nuova concessione (che, però, richiede mesi prima che venga autorizzata) ma gli impedisce, mantenendo in piedi la sanzione della decadenza, di esercitare il diritto di rinnovo (una procedura amministrativa molto più veloce, che non comporta l’obbligo di eliminare i tavolini fino all’ok definitivo degli uffici). Ecco perché non si tratta di una questione di lana caprina: il 16 aprile decideranno i giudici amministrativi. ( ma. mad. )

