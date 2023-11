Ninni Corda, all’inferno e ritorno in 6 giorni 

Dalla polvere a onori sfrenati, in una settimana. Tanto è bastato all’Alessandria Calcio e al suo ormai ex presidente Enea Benedetto per recedere da una decisione sconsiderata. In principio fu un avviso di garanzia della Procura di Brescia consegnato a Ninni Corda. Il 49enne nuorese, direttore tecnico dei grigi alessandrini, era finito tra le maglie di un’indagine sul calcio scommesse e sospettato di far parte di una rete dedita all’usura. A causa di questo avviso Corda è stato licenziato immediatamente ma a distanza di 6 giorni lo stesso presidente ne ha comunicato il pieno reintegro, di fatto ripristinandone l’immagine e soprattutto rinnovando stima e fiducia.

La testimonianza

«Sono rimasto di sale per questa incredibile circostanza che è veramente assurda», dichiara Corda. «Ho capito che la troppa generosità non paga ma non ho rimorsi di sorta. Ho prestato del denaro ad una persona in forte difficoltà perché ne ho colto la disperazione. A tutt’oggi non ho neppure ricevuto indietro i soldi che ho prestato, figurarsi interessi o altre fesserie che ho letto. Per fortuna ho avuto la prontezza di mettere nero su bianco ogni passaggio, quindi ho già consegnato a chi di dovere tutte le carte e sono assolutamente sereno. Prendo con filosofia anche la delusione dall’aspetto umano di questa vicenda, forse a volte le dipendenze patologiche fanno compiere i gesti più squallidi anche verso chi ha solo provato ad essere d’aiuto».

La ricostruzione

Pare che la persona in questione abbia da tempo grandi problemi economici a causa della ludopatia, patologia che l’avrebbe spinto a chiedere denaro a tanti protagonisti del mondo del calcio, salvo poi denunciare una decina di persone per qualcosa di infamante. Il reintegro di Ninni Corda avviene a pochi giorni dalla formalizzazione del passaggio di proprietà dell’Alessandria alla nuova società che fa capo all’imprenditore Andrea Molinaro. Un nuovo inizio in un momento delicato della stagione. «Sono contento perché la società è solida e composta da persone serie e ambiziose», prosegue Corda, «ora non resta che continuare a lavorare per archiviare vicende che col calcio non hanno a che spartire e riportare la squadra fuori dalla zona calda per puntare alla salvezza e raggiungere i nostri obiettivi».

