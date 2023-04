Nina Zilli: «Ebbene sì, ve lo confesso Questa volta sono “Innamorata”» 

Leggerezza e divertimento, malinconia appena accennata e fiducia nel domani. Questo, e molto altro, caratterizza “Innamorata” (Universal) il nuovo singolo di una raggiante Nina Zilli valorizzato da un video istrionico e dinamico firmato da Mauro Russo, con la presenza di volti celebri quali gli Articolo 31 nel ruolo di testimoni di nozze. Produzione di Danti, compagno della Zilli, che riporta agli anni Sessanta per un pezzo che celebra nella maniera più naturale possibile il sentimento più decantato di sempre. Se nella prima strofa c’è spazio per una riflessione nostalgica, «sento la realtà che bussa alla mia porta», nel ritornello ci si abbandona al pathos senza porsi troppe domande con un’incalzante «innamorata senza sapere perché», per poi far culminare il tutto in un ritornello conclusivo che termina con «sono le due amore buongiorno, svegliami tu che tanto non dormo più».

La voce di Nina Zilli si amalgama alla melodia perfettamente senza rinunciare ai virtuosismi, la sua interpretazione è giocosa, il vestito da sposa del videoclip rende l’insieme ancora più esuberante per un brano che, come saggiamente scritto dal filosofo Erich Fromm, ricorda che l’amore è la risposta più sensata e soddisfacente al problema dell'esistenza umana.

