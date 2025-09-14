Nina Zilli e quelle “50 mila” canzoni per Quartu 

Migliaia di mani alzate accolgono Nina Zilli quando sale sul palco allestito sul sagrato della basilica di Sant’Elena a Quartu. Lei, eterea ed elegante come sempre, non tradisce le aspettative. Cattura il pubblico con la sua splendida voce, lo trascina, lo coinvolge.

La tappa quartese è una delle ultime del suo “Summer Tour 2025” che ha entusiasmato in ogni data. D’altronde l’aveva detto lei stessa prima dell’inizio, che aspettava tutti «per la solita estate di fuoco».

Elegante come solo lei sa essere, sinuosa, la Zilli ha dato spazio ai suoi brani più famosi da “Per sempre” a “L’amore è femmina” e ancora “L’uomo che amava le donne”, la hit “50 mila” e i singoli più recenti come “Questa felicità” incluso in un album dedicato alla figlia. E ancora “Come il sole”, “Penelope”e le cover come “Se bruciasse la città”.

E il pubblico la accompagna in questo viaggio, cantando a squarciagola in questa piazza strapiena che si spella le mani per applaudirla. D’altronde non potrebbe essere altrimenti di fronte alla sua gigantesca presenza scenica che ne fa una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano. Un discorso a parte meritano i suoi abiti che lasciano a bocca aperta il pubblico. E poi il suo impegno quotidiano e la sua condanna, nella sua pagina Instagram, per la tragedia di Gaza. Alla fine è un successo il concerto organizzato da Ama produzioni con il Comitato di Sant’Elena nell’ambito dei festeggiamenti per la patrona. Resta il tempo per i saluti, «Ciao Quartu» e per un arrivederci, magari nemmeno tanto lontano.



