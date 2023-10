Nigeriano uccise il rivale investendolo con l’auto, l’accusa chiede 18 anni 

La condanna a 19 anni di reclusione per omicidio volontario è stata chiesta dalla pm Ginevra Grilletti nei confronti del 42enne Osazee Igbinoghodua, il nigeriano ritenuto responsabile dell’omicidio del connazionale Oshomah Friday, 36enne, investito e finito contro un muro in via Pirastu a Quartu il 2 maggio 2021.

Ieri mattina in Corte d’assise, la pubblica accusa ha terminato la discussione, ritenendo che si sia trattato dunque di un omicidio volontario avvenuto dopo una lite. In aula era presente l’imputato, assistito dagli avvocati Francesca Trebisonna e Gianfranco Sollai.

I due, secondo la ricostruzione dei carabinieri, si sarebbero trovati ad una festa per l’anniversario di un matrimonio: dopo una discussione per futili motivi, forse alimentata dall’eccesso di alcol, ci sarebbe stato l’incidente mortale. Osazee - secondo la pm - sarebbe salito sull’auto e avrebbe investito il rivale colpendolo in retromarcia e spingendolo contro un muro. L’auto si era poi ribaltata su un fianco. Per il 36enne non c’era stato nulla da fare: nonostante i soccorsi era morto a causa delle gravissime lesioni. Il presidente della Corte d’assise, la giudice Tiziana Marogna, ha poi rinviato l’udienza per la discussione delle difese che sostengono come l’incidente sia stato del tutto casuale. I familiari della vittima si sono costituiti parte civile con gli avvocati Stefano Marcialis, Alessandra Pomata e Antonella Spissu.

