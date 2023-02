Nigeria, a tre giorni dal voto nessun vincitore  

IL CAIRO. La Nigeria, la più popolosa nazione africana, per il secondo giorno è stata invano in attesa dell'esito delle elezioni presidenziali che hanno però fornito un primo risultato ufficioso di rilievo: l'outsider Peter Obi, il candidato cristiano sostenuto soprattutto dai giovani e nei centri urbani, ha espugnato la meridionale megalopoli Lagos, capitale economica del Paese, strappandola all'esponente di governo Bola Tinubu, che ne era stato governatore per otto anni.

Il risultato finale dell'intera tornata viene però definito dal sito di Bloomberg ancora troppo incerto per essere pronosticato. L’islamico Tinubu, del partito Apc del presidente uscente Muhammadu Buhari, è considerato forte nel nord, musulmano e meno legato ai social media su cui Obi ha fatto leva. L'annuncio decisivo tarda, creando pericolose tensioni. Anche se il voto si è svolto sabato, finora la Commissione elettorale indipendente (Inec) ha comunicato i risultati solo di quattro dei 36 Stati che, col territorio della capitale Abuja, compongono la Repubblica federale: tre sono stati vinti da Tinubu, uno da Atiku Abubakar, il candidato del principale partito di opposizione, il Pdp. Motivo del ritardo è il malfunzionamento del nuovo sistema di identificazione biometrica degli oltre 87 milioni di elettori e di trasmissione elettronica dei risultati, che sta alimentando sospetti di brogli .

RIPRODUZIONE RISERVATA