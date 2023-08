Niger, la soluzione della crisi passa per il Sahel  

Niamey. La soluzione alla crisi in Niger passa dall’Africa, anzi dai Paesi del Sahel. Mentre gli occidentali fuggono con i voli speciali e i governi europei continuano a condannare l’attacco alla democrazia da parte dei golpisti, preoccupati in primis di portare in salvo i propri connazionali, una delegazione dell’Ecowas (la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale) è arrivata a Niamey “per negoziare” con la giunta militare e uno dei generali a capo del putsch, Salifou Mody, è volato nel vicino Mali per consultazioni. Esclusa «qualsiasi iniziativa militare occidentale perché sarebbe vista come una nuova colonizzazione», come ha ribadito il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo aver accolto a Ciampino il Boeing 767 dell’Aeronautica militare che ha portato in salvo 36 italiani e altri 51 stranieri, resta in teoria sul tappeto l’uso della forza proprio da parte dell’Ecowas, che l’aveva minacciato domenica se non verrà ripristinato a stretto giro l’ordine costituzionale.

Un'opzione peraltro già scartata dai regimi golpisti di Mali e Burkina Faso, che hanno avvertito che qualsiasi intervento militare in Niger sarebbe considerata una “dichiarazione di guerra” contro di loro. Un’azione militare sarebbe «l’ultima opzione sul tavolo» ha dichiarato Abdel-Fatau Musah, commissario dell’Ecowas per la Sicurezza che però ha avvertito: «Ci dobbiamo preparare a questa eventualità». Ad aumentare la pressione è arrivata la mossa della Nigeria che «ha disconnesso la linea che porta l’elettricità in Niger». Una decisione che avrà ripercussioni pesantissime su un Paese che dipende per il 70% dal gigante nigeriano.

