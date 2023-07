Niger, anche Mosca isola i golpisti  

Niamey. La palla rimbalza sempre di più nel campo dell’Ecowas, la comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale, deputata dalle cancellerie occidentali a dipanare l’intricata matassa del Niger, con la Giunta militare golpista isolata da europei e americani e osservata con cautela perfino da Mosca che chiede moderazione nonostante l’entusiasmo filoputiniano che imperversa nelle strade di Niamey. Intanto, il nuovo uomo forte Abdourahamane Tchiani va per la sua strada e ordina l’arresto di quattro ministri e di Fourmakoye Gado, leader del partito del presidente. La richiesta del ripristino del governo legittimo arriva da tutti i fronti che guardano con apprensione alla deriva di uno degli ultimi partner dell’Occidente nella regione del Sahel, tuttavia parzialmente rassicurati dalla prima foto post golpe diffusa online del deposto presidente Mohamed Bazoum, secondo alcune fonti detenuto nella sua residenza, ritratto sorridente e in buona salute con il presidente del vicino Ciad Mahamt Idriss Deby arrivato in Niger «per esplorare tutte le strade e trovare una soluzione pacifica alla crisi».

L’Occidente e Mosca

Gli Stati Uniti «sostengono l’Ecowas nel difendere l’ordine costituzionale in Niger. Il governo legittimo e democraticamente eletto deve essere immediatamente reintegrato», afferma il segretario di Stato americano Antony Blinken. «L’Ue sostiene tutte le misure adottate da Ecowas come reazione al colpo di Stato avvenuto in Niger e le appoggerà rapidamente e con decisione», gli fa eco l’Alto Rappresentante Ue Josep Borrell. E proprio con Borrell, oltre che con la collega francese Catherine Colonna, ha avuto un colloquio telefonico il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che sottolinea come l’Italia sia «in prima linea per affrontare la crisi» e non riconosca la giunta militare. Roma vuole una soluzione diplomatica e lavora ad un accordo «per evitare spargimenti di sangue», ha aggiunto il responsabile della Farnesina mentre ieri pomeriggio a Palazzo Chigi c’è stata una riunione tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, lo stesso Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il sottosegretario Alfredo Mantovano e i vertici dell’Intelligence. L’Italia - è stato precisato al termine dell’incontro - «auspica una soluzione negoziale della crisi e la costituzione di un governo riconosciuto dalla comunità internazionale». «Favorevole» al «rapido ripristino dello stato di diritto» e alla «moderazione di tutte le parti in modo che non ci siano vittime» anche il Cremlino, per bocca del portavoce Dmitri Peskov. La Francia rafforza le misure di sicurezza attorno alla sua ambasciata presa d’assalto domenica dai manifestanti. Parigi è stata accusata dai golpisti di voler “intervenire militarmente” per reinsediare Bazoum, ma la ministra Colonna rinvia al mittente le accuse di un possibile intervento.

Gli italiani

«La tensione resta alta, ogni tanto parte un corteo, i manifestanti urlano slogan contro questo o quel paese, si sentono grida, spari isolati. Certo domenica la situazione era molto più caotica e c’era più gente in strada ora si è un po’ calmato tutto. Ma abbiamo ancora paura». È il racconto fatto al telefono da due italiani, un pilota e un motorista della Heli World di Anagni (Frosinone), bloccati in Niger. La Farnesina sta seguendo il loro caso, anche per questo i due parlano e agiscono con la massima prudenza. «I servizi essenziali ancora funzionano e questo è già tantissimo se si considera il quadro generale. Gli italiani? Sono alcune decine», spiegano parlando al telefono.

