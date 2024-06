Niffoi, un romanzo onirico e sferzante 

«Questo nuovo romanzo è uno specchio che ci riflette, un biglietto per viaggiare in altri mondi, una chiave per aprire le porte delle camere oscure dove si nascondono i segreti e i misteri della nostra esistenza». Ma “Il collezionista di specchi” (La Nave di Teseo, 160 pagine. 17 €) è soprattutto un altro grido d’allarme, di dolore e di protesta che lo scrittore barbaricino Salvatore Niffoi lancia dalla sua Macondo tra i monti con l’intento di risvegliare le coscienze addormentate. Bertinu Muscari, il protagonista è un giovane che sin da bambino è affascinato e impaurito dai piccoli specchi, li ruba e li colleziona conchiudendo in essi immagini, tempi e luoghi della sua esistenza che lo abbagliano e avvelenano. Intorno la plusvalenza onirica di una terra che nella sua magnifica sofferenza somma sfarzi e miseria con atavica indifferenza. A questa diaspora travagliata, Bertinu Muscari si associa vivendo «la sua esistenza come una lenta agonia dominata dalla paura del mondo e della morte», spiega Salvatore Niffoi che nel 2006 ha vinto il premio Campiello per “La vedova scalza” che presto la Fandango trasformerà in film.

Perché Bertinu ha paura degli specchi?

«Quando si vede riflesso in uno specchio Bertinu precipita, all’improvviso e per caso, in un sonno consolatorio popolato da altre vite. La sua realtà viene drasticamente alterata dalla fantasia e subisce una metamorfosi per potersi adattare ai personaggi che incontra. Nel sogno naviga a vista per mari agitati e terre sconosciute. Si muove come un funambolo andando incontro a situazioni imprevedibili, in un continuo contraltare fra la meravigliosa natura che lo circonda e le miserie umane di un paese che non può più salvarsi perché ormai ha perso per sempre il piacere sacro dell’immaginazione».

In che misura questo nuovo romanzo è autobiografico?

«Bertinu mi somiglia per la contingenza dei tempi in cui sono nato, che imponevano la ricerca di risorse per sopravvivere. Le cercavi nella natura, che non era un piatto di contorno della vita, ma un ingrediente fondamentale. Fauna e flora facevano parte del gioco dell’esistenza, ci cibavamo di tutto. Ma la nostra non era una autarchia triste. Era una situazione un po’ forzata, ma non rifiutata. Pasolini e Calvino avevano avuto un fiuto enorme nel capire che la terra che cominciava a ballarci sotto i piedi era un mondo terremotato».

I suoi romanzi sono più uno spaccato di storia popolare o consuntivi letterari fantastici?

«Non ho mai amato il catering letterario usa e getta: per me scrivere è un doloroso atto d’amore che deve dire e dare qualcosa all’autore ed al lettore. Alle pagine metadoniche, anche nelle mie letture personali, preferisco sempre quelle spinose che tolgono il sonno e fanno pensare, riflettere, capire il senso della vita e della morte. Non ho mai scritto per soldi o a richiesta, detesto gli scrittori jukebox che per quattro soldi discettano su tutto, dalla cardiochirurgia alla finanza, dalla politica alla danza, dalla batracomiomachia al calciomercato. Oggi in campo editoriale c’è troppo mignottismo, finto buonismo: si sente la mancanza di un Pasolini e della grande lezione di un pensatore come Gramsci ingiustamente dimenticato.»

Quali sono i motivi che la rendono così negativo nei confronti del mondo letterario?

«Nel circo Barnum del personaggismo marchettaro domina la povertà poetico-narrativa, regnano l’eccesso di visibilità e il bestsellerismo lassativo. La scrittura è invece cosa seria, da maneggiare con cura alla stregua della nitroglicerina. Puoi sventolare bandiere, appartenenze ideologiche o religiose ma alla fine, se non hai dietro un mondo e storie da raccontare rimani comunque un povero sommelier della chiacchiera».

