«Niente Ztl senza parcheggi» 

Obiettivo del Piano è scoraggiare l’utilizzo dei veicoli privati. «Vogliamo incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico per ridurre la problematica del trovare parcheggio - dice Rossi - e puntiamo sulla sostenibilità con un orizzonte temporale di circa 10 anni, riducendo l’inquinamento sia acustico che atmosferico. E ancora, vogliamo portare a zero il numero di incidenti». Cadeddu ha una soluzione da proporre: «Quando mancano i parcheggi bisogna farli. Lancio una sfida: autobus gratuito per disincentivare l’utilizzo dell’automobile».

Duro il presidente Confesercenti Roberto Cadeddu: «Il Comune vuole ridurre il traffico e incentivare la ztl. Nei giorni scorsi si è parlato del traffico dovuto alla chiusura delle gallerie di Mughina prima e di Pratosardo poi, in alcune zone, però, le auto si contano sulle dita di una mano». E prosegue: «Altre aree sono invece più trafficate perché c’è interesse nei confronti dei commercianti e il traffico si crea nel momento in cui vengono a mancare i parcheggi. Temo che questo piano sia stato studiato basandosi su condizioni presenti trent’anni fa. Che vantaggio otteniamo?» D'accordo anche il presidente della Camera di commercio Agostino Cicalò: «Nel comparto commerciale la città di Nuoro sta subendo un rallentamento, penalizzato ancor di più dagli acquisti online e dalla pandemia, fattori che non dipendono dai singoli territori. L'area pedonale al corso Garibaldi è una necessità che merita di essere accompagnata. Non siamo contrari, ma dobbiamo fare in modo che si arrivi nell'area pedonale garantendo parcheggi, il che significa portare un valore aggiunto senza danneggiare. Vogliamo soluzioni coerenti e capaci di migliorare la collettività, di cui tutti siamo parte».

«Dalle ultime analisi abbiamo rilevato che a Nuoro predomina la mobilità dolce, ossia: poco traffico ma una forte mobilità pedonale e ciclistica. Le aree di sosta presenti sono sufficienti»: le parole dell'ingegnere Carlo Rossi, consulente che ha presentato in videoconferenza lo schema del Piano urbano mobilità sostenibile ieri pomeriggio nella sede di Confcommercio, hanno suscitato il disaccordo degli operatori commerciali: «Forse ha sbagliato città. La invitiamo a visitarla da cittadino e lavoratore per capire che questo piano non è fatto su misura per noi». L’incontro è durato oltre l'ora e mezza, orario che ha fatto tardare l'apertura dei negozi. Per questo motivo il dibattito è stato rinviato a lunedì (ore 19.30) nella sede della Camera di commercio.

Gli operatori

Il sindaco

Andrea Soddu risponde illustrando i nuovi parcheggi (alcuni multipiano con 50 posti) che verranno realizzati allo Zonchello, viale Costituzione, mulino Gallisai, via Brigata Sassari, via Mughina, via Sicilia, zona Isre, via Ballero e al centro intermodale. «I piani hanno visto al centro la domanda: che visione abbiamo della città del futuro? - dice il primo cittadino - Miriamo a piste pedonali-ciclabili sino a Città Giardino e monte Ortobene, dove inseriremo anche l’autovelox. Riorganizzeremo le aree di sosta con tariffe alte e basse. Secondo la logica dell'esperto che abbiamo consultato le tariffe più alte incentiverebbero all'acquisto “rapido” garantendo migliorie per tutti».

