«Niente voto senza rimborso del volo» 

Studenti e lavoratori precari, stagionali e senza contratto a tempo indeterminato che si trovano all’estero, non possono usufruire del rimborso viaggio per votare alle regionali di domenica prossima.È la denuncia di Elio Sanchez, 23 anni, studente universitario impegnato nel “Corpo europeo di solidarietà”, esperienza che sta realizzando a Kassel, in Germania, località a breve distanza da Stadtallendorf città sede dello stabilimento Ferrero dove lavorano alcune centinaia di lavoratrici provenienti dalla Sardegna con contratto stagionale.

La protesta

«È la conseguenza di quanto stabilito dalla delibera predisposta dalla Regione - dice Elio Sanchez - impone, infatti, l’iscrizione all’Aire (anagrafe italiani residenti all’estero) e questo passaggio è riservato ai residenti all’estero, quindi titolari di contratto a tempo indeterminato». Da qualche giorno è rientrato in Sardegna per sostenere alcuni esami all’università di Cagliari, ma sabato farà rientro a Kassel. «Non potrò esercitare il mio diritto al voto perché la delibera regionale non è chiara ed entra in contraddizione rispetto a ciò che dicono in ambasciata e al consolato. C’è da aggiungere che anche per gli iscritti all’Aire, i 250 euro di rimborso stabiliti dalla Regione che vengono poi dati dall’ufficio comunale preposto, rappresentano una cifra irrisoria rispetto ai costi reali che una persona deve sostenere per rientrare ed esercitare il proprio diritto di presentarsi alle urne». Certo che è un diritto che viene meno per sole 24 ore.

Le difficoltà

Anziché partire sabato, un giorno in più avrebbe permesso al giovane antiochense di presentarsi alle urne. «Purtroppo è più facile da dire che da realizzare - dice Sanchez - il biglietto nei festivi è più caro. Non esiste un volo diretto e gli scali obbligatori sono Roma, oppure Milano e in alternativa Barcellona. Vogliamo parlare delle difficoltà dei mezzi locali per raggiungere di domenica l’aeroporto? Senza considerare che dopo aver votato di norma devi fare la fila qualche ora in Municipio prima di ottenere il rimborso. La mia denuncia, che mi vede tra l’altro portatore del pensiero di tantissime persone che non potranno rientrare per votare, è proprio per rimarcare che quanto disposto a livello Regionale, non viene incontro a chi, per qualsiasi motivo si trova all’estero. Non solo noi, ma anche i miei colleghi di Università impegnati in Erasmus. È un fatto sostanziale, non è una sciocchezza. La tua terra d’origine che non ti agevola per farti votare merita forse che io spenda qualche centinaia di euro in più per votare? Sabato parto, con l’amaro in bocca, ma ritorno in Germania».

