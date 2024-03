Niente visita dopo un anno di attesa 

Aspetta da quasi un anno la visita cardiologica, ma prima di recarsi presso l’ambulatorio, arriva la doccia fredda: una telefonata di un’impiegata della Asl lo informa dell’assenza del medico specialista: «Non venga perché la dottoressa non c’è. La visita salta, la richiameremo noi».

La protetsa

Lo racconta con grande rammarico, Paolo Zara, 78 anni il prossimo 27 marzo. «È una visita che mi era stata richiesta dal medico dello sport - spiega Zara - che in considerazione dell’età e dell’ipertensione, per darmi l’idoneità per continuare a giocare a tennis, vorrebbe avere anche il parere del cardiologo. Una visita che aspettavo con ansia, proprio perché mi fa piacere continuare l’attività sportiva, e anche per avere un quadro completo della mia salute. Ma quella telefonata ha fermnato tutto. Il medico non c’è, niente visita».

L’attesa

Il pensionato amante del tennis, nonostante risieda a Sant’Antioco, aveva chiesto la visita con la disponibilità a scadenza più prossima e proprio per questo aveva accettato la proposta della visita nel poliambulatorio di San Ponziano, a Carbonia, come indicato nella prenotazione che fissava l’appuntamento per il 15 marzo, alle ore 10.15. Nel documento rilasciato allo sportello del Cup, oltre alla visita cardiologica, anche l’elettrocardiogramma, ma l’uomo, a seguito di quella telefonata che annullava l’appuntamento, non ha potuto fare ne l’una e tanto-meno l’esame prescritto. Di prolungare ulteriormente la lunga attesa, Paolo Zara non ha nessuna intenzione.

La protesta

«Fortunatamente non ho urgenza per la mia salute - precisa - altrimenti, aspettando questa visita, sarei morto. Però non mi va nemmeno di rinunciare ai tornei del circolo del tennis, quindi dovrò porre rimedio in qualche modo». Alla Asl hanno assicurato che sarà ricontattato, quindi è probabile prima o poi succederà: «Ma ho sentito da amici e conoscenti che non è la prima volta che capita. La maggior parte di chi si è visto annullare la visita, poi non è stato più richiamato. Adesso ho saputo che esiste la possibilità di sostenere visita e elettrocardiogramma in privato per poi rivalermi e chiedere il pagamento delle spese sostenute. Aspetto un’altra settimana, poi provvederò in questo modo».

