Niente villa con piscina: truffati due professionisti 

Avevano prenotato su Booking per le vacanze estive una villa con piscina a La Croix-Valmer, in Costa Azzurra, ma una volta arrivati a destinazione la lussuosa sistemazione non era più disponibile. Così, dopo varie disavventure e persino qualche minaccia, due famiglie cagliaritane si sono trovate a dover pagare di tasca alberghi e pasti quotidiani, vedendosi di fatto rovinata la vacanza in terra d’oltralpe. Ora sarà il Giudice di Pace di Cagliari a stabilire se Booking, la più famosa piattaforma di prenotazioni turistiche online, abbia avuto una responsabilità nell’eventuale danno causato ai vacanzieri sardi dalla mancata verifica sull’affidabilità dell’host (colui che mette in vendita l’alloggio).

La vicenda

Sta tutta qui la causa intentata al Giudice di Pace dall’avvocato Emanuele Pizzoccheri Orofino per conto di un noto professionista cagliaritano che aveva prenotato online nel villa con piscina per una settimana in Costa Azzurra per un costo di 5.950euro. Nella lussuosa sistemazione avrebbero dovuto trovare posto due famiglie: in tutto due coppie ed i rispettivi figli, sette persone in tutto. Stando agli accordi previsti dalla piattaforma, l’importo con il saldo sarebbe poi dovuto essere pagato una volta arrivati a destinazione. Una volta giunti a La Croix-Valmer l’host informava le due famiglie che «la villa prenotata non era più disponibile». Da qui i problemi. «Il referente segnalato da Booking», contestano i ricorrenti, «chiedeva un incontro e, in tale occasione, nel ribadire l’indisponibilità della villa prenotata tramite il sito, proponeva altro immobile per il quale domandava con una certa urgenza e prepotenza una immediata somma di denaro in contanti». Al diniego, l’uomo si sarebbe fatto più aggressivo e, millantando la sua origine corsa, avrebbe minacciato le due famiglie di passare dalle parole ai pugni. Alla fine, per fortuna, le due famiglie sarebbero uscite dalla brutta situazione, trovandosi costretti però a trovare alberghi di fortuna e pasti giorno per giorno: tutto l’opposto rispetto alla vacanza rilassante in Costa Azzurra che avevano ipotizzato.

La soluzione

In un primo momento, segnalato il problema, Booking avrebbe proposto delle soluzioni-tampone, giudicate non all’altezza della prenotazione saltata. Poi il silenzio, anche dopo la richiesta di mediazione per trovare un accordo sugli eventuali danni. Ora, dunque, sarà il Giudice di Pace cittadino a valutare come sono andati i fatti e decidere se il famoso tour-operator online abbia avuto delle responsabilità sulla vacanza rovinata. Il professionista, infatti, si è rivolto all’avvocato Pizzoccheri che ha citato in giudizio uno dei siti-web più noti del mondo.

