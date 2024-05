Niente vigili di notte, spazzamento a metà 

Il flop del secondo giorno di sperimentazione dello spazzamento stradale notturno senza auto parcheggiate, è nei numeri: l’ottanta per cento di veicoli non sono stati spostati, zero multe e zero rimozioni.

I cartelli sistemati già da giorni che vietavano di posteggiare i veicoli dalle 23 di martedì alle 5 del mattino di mercoledì nelle vie Bizet, Boccherini, Volta, Rosas, Brigata Sassari, Cagliari, Porcu e Venezia, praticamente non li ha rispettati quasi nessuno e i vigili, contrariamente a quanto annunciato dall’amministrazione nei giorni precedenti, non erano presenti per garantire il servizio.

A bloccare la presenza degli agenti è una vertenza sindacale che si trascina da tempo e che riguarda proprio la questione dell’orario di lavoro. L’ultimo confronto tra la parte pubblica e i sindacati che si è svolto nei giorni scorsi, si è concluso con un nulla di fatto e anzi, come spiega Mimmo Foddis, segretario regionale organizzativo Uilflp, «con una totale chiusura da parte dell’amministrazione che sembra volere procedere per conto suo senza discutere e costruire l’orario in modo coerente con le esigenze di servizio». Tra le questioni più scottanti c’è anche quella dei dieci agenti non armati per problemi di salute «ma che possono comunque svolgere qualsiasi servizio sino alle 22 ma che l’amministrazione ha deciso di mettere tutti in ufficio, non consentendo di cambiare il regolamento del corpo e il regolamento dell’orario». Questi lavoratori, prosegue Foddis, «si sono rivolti al Cug, Comitato unico di garanzia per essere tutelati e notizia di oggi è che il Comitato ha convocato il dirigente del settore per capire come sta la questione». Dal Comune non arrivano dichiarazioni.

