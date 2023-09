Nessuno metta bocca nelle scelte della Lega per le europee. Nemmeno il resto del centrodestra. Il messaggio di Matteo Salvini è per i suoi alleati in patria - FdI e Fi - che non lo sono però in Europa. «Io non mi permetto di dire agli alleati che non voglio tizio o caio», insiste il leader leghista pretendendo rispetto e nessun veto su Marine Le Pen, guest star del raduno di Pontida di domenica.