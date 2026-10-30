Niente turnover, Gattuso schiera i migliori 

La goleada di Reggio Emilia ha rafforzato le certezze della Lazio, che contro il Cagliari punta ad allungare la propria serie di vittorie consecutive. Per la sfida di domani all’Olimpico, Gennaro Gattuso sembra orientato a confermare gran parte della formazione scesa in campo contro il Sassuolo. La principale novità potrebbe riguardare la difesa, dove Provstgaard, rimasto in panchina nel turno infrasettimanale, è candidato a prendere il posto di Diogo Leite. Resta aperto il ballottaggio tra Sutalo e Doekhi per l’altra maglia da titolare al centro della retroguardia. Sulle fasce si va verso la conferma di Floriani Mussolini e Nuno Tavares, con Mandas tra i pali.

Dal campo

Pochi cambiamenti anche a centrocampo, dove Gattuso dovrebbe affidarsi nuovamente a Belahyane in regia, affiancato da Frattesi e Taylor. In attacco si profila la conferma di Isaksen, Noslin e Zaccagni. L’olandese, reduce dalla doppietta contro il Sassuolo, resta favorito su Pinamonti, tornato a disposizione dopo l’influenza. Nessuna novità sostanziale dall’infermeria. Marusic e Rovella hanno ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo, ma lo staff tecnico non intende rischiarli contro i rossoblù. Per Gudmundsson, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio alla spalla, il rientro è invece previsto dopo la sosta di novembre. Oggi alle 14, a Formello, Gattuso presenterà la partita in conferenza stampa, prima della rifinitura pomeridiana che definirà le ultime scelte di formazione.