Niente treno sino ad aprile 2027 

Arriva una nuova mazzata per i pendolari di Carbonia e Iglesias che da un anno viaggiano sui bus sostitutivi attivati dopo la chiusura della linea ferroviaria per i lavori di ammodernamento dei binari tra Decimomannu e Siliqua. Rete ferroviaria italiana ha comunicato che il raddoppio della tratta non terminerà prima del 31 marzo 2027, con un ulteriore slittamento rispetto ai tempi inizialmente previsti per fine 2026.

L’incontro

Il quadro è emerso durante la riunione di mercoledì tra il comitato dei pendolari del Sulcis Iglesiente, regione Sardegna, Rfi e le aziende Trenitalia e Arst. Nel corso dell’incontro si sono illustrate le cause del ritardo, mentre Trenitalia ha presentato i nuovi orari previsti dal 13 dicembre 2026 ad aprile 2027, salvo nuovi imprevisti. Rfi ha spiegato che i ritardi sono legati alle condizioni meteo avverse, a dei ritrovamenti archeologici e alle caratteristiche geologiche del terreno. La presenza di reperti non comporterà però un blocco totale del cantiere: dopo verifiche e procedure specifiche, i lavori potranno proseguire.

I sindaci

La proroga dei lavori suscita preoccupazione tra gli amministratori locali. «Sappiamo che i lavori infrastrutturali determinano anche periodi di rallentamento o ritardi rispetto ai cronoprogrammi iniziali, – dice il sindaco di Carbonia Pietro Morittu - ma questo non giustifica il fatto che le persone debbano subire un appesantimento delle loro condizioni di vita». Il sindaco di Iglesias Mauro Usai ha definito la situazione «preoccupante», pur riconoscendo che opere pubbliche complesse possono subire rallentamenti: «Se si trova un reperto archeologico o un terreno diverso da quello previsto, i procedimenti si allungano. Ma il problema resta il disagio che si crea ai cittadini: si potenzi il sistema alternativo». La sindaca di Domusnovas Isangela Mascia ha invece puntato il dito sulla mancanza di comunicazioni: «Mai alcun tipo di comunicazione ufficiale, – dice – I disagi sono aggravati dalla difficoltà dei pendolari nel ricevere informazioni certe: il cittadino, che dovrebbe essere messo al centro, viene spesso lasciato da parte». Dello stesso avviso è la sindaca di Villamassargia Debora Porrà: «Non abbiamo ricevuto alcuna convocazione. Segnaliamo la necessità di comunicazioni più chiare e soprattutto coordinamento tra Arst e Rfi. Il centro intermodale di Villamassargia è un’infrastruttura strategica per tutto il territorio e attendiamo al più presto che riprenda la piena funzionalità. Intendiamo chiedere chiarimenti in Regione e ci metteremo a disposizione dei pendolari».

I pendolari

Nel frattempo i pendolari continuano a segnalare tante criticità: informazioni insufficienti, annunci sonori poco comprensibili, tabelloni non sempre aggiornati, difficoltà nelle coincidenze tra bus e treni e una stazione di Decimomannu priva di alcuni servizi essenziali. Tra le richieste del Comitato resta centrale il miglioramento del coordinamento tra treni e bus. Arst ha ribadito che continuerà ad «adeguare il servizio autobus in base alle variazioni ferroviarie», spiegando di aver già modificato gli orari in occasione del cambio previsto dal 27 luglio. L’azienda sostiene che «le criticità sulle coincidenze potrebbero essere legate soprattutto ai tempi dei servizi sostitutivi ferroviari, che possono differire da quelli programmati. Per i bus diretti pomeridiani tra Iglesias, Carbonia e Decimomannu, Arst valuterà la richiesta insieme alla Regione sulla base dei dati di utilizzo». Rfi, invece, ha annunciato interventi sulla stazione di Decimomannu: installazione di un distributore automatico di bevande e un impianto di climatizzazione nella sala d’attesa. È inoltre partita la fase preparatoria per la riqualificazione complessiva dello scalo, con nuove pensiline, ascensori, marciapiedi rialzati e miglioramento dell’accessibilità.

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