Niente topi, la scuola materna può riaprire 

Buone notizie per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia a Domusnovas Canales (frazione di Norbello) e per le loro famiglie. Dopo circa una settimana di stop forzato a causa della presenza di roditori nella struttura, oggi la Materna riaprirà ufficialmente i battenti.

La decisione arriva dopo l’ordinanza firmata ieri dal sindaco Matteo Manca, che revoca il precedente provvedimento di chiusura emesso a seguito delle recenti segnalazioni e dei controlli. Gli ultimi interventi di derattizzazione eseguiti dalla Provincia di Oristano hanno infatti confermato l’assenza totale di infestazione, garantendo il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza necessarie per accogliere nuovamente i bambini in classe. Pronti dunque a ripartire con le normali attività. ( a. o. )

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