Niente ticket, nell’Oristanese ingresso libero  

In un’estate sarda sempre più scandita da app, prenotazioni e varchi digitali, la provincia di Oristano sembra un’isola nell’Isola. Qui il mare si raggiunge senza filtri, le spiagge restano aperte e l’unica “corsa” è quella mattutina per riuscire a piazzare l’ombrellone proprio davanti al bagnasciuga, nelle zone più affollate. Una sfida che non si traduce in limiti formali all’accesso. Nessun numero chiuso, nessun ticket giornaliero: solo strade polverose che portano a calette cristalline e dune modellate dal maestrale. Per il sindaco di Cabras, Andrea Abis, è un segnale positivo: «Significa che nel nostro territorio non si sono raggiunti livelli di overtourism tali da avere un impatto sulle coste». Un piccolo orgoglio per un tratto di costa che continua ad accogliere senza piegarsi al turismo di massa. Nel territorio comunale, circa 18 dei 25 chilometri di litorale sono regolarmente frequentati in estate. Uno studio realizzato due anni fa ha misurato la pressione turistica partendo dal flusso dei veicoli diretti al mare: circa 5.000 i parcheggi, non tutti a pagamento. Risultato? Tra metà giugno e metà settembre, si stima che il Sinis abbia accolto mezzo milione di persone. «Gestire gli ingressi sarebbe complicato, significherebbe creare varchi e controlli – afferma Abis – finché riusciamo a tenere condizioni mediamente accettabili, lo eviteremo». Il sindaco sottolinea però l’importanza di preservare l’ambiente oristanese, pur senza chiusure: «È nostro dovere valorizzarlo e tutelarlo, ma qui c’è ancora spazio per tutti». Un equilibrio sottile, che per ora resiste all’assalto del turismo di massa.

