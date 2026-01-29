Niente terriccio e il mistero dell’anello 

Nella ricostruzione fatta dagli inquirenti, su quanto accaduto nella notte tra il 13 e 14 luglio del 2017, ci sarebbero altri passaggi poco chiari o ritenuti «impossibili». Li evidenzia la consulenza di 60 pagine depositata dal pool di esperti coordinato dall’avvocata Cinzia Mancini, legale della famiglia di Riccardo Madau e in particolare della mamma, Simonetta Spano.

«È evidente l’impossibilità della ricostruzione secondo cui Riccardo avrebbe percorso circa 200 metri di notte, al buio, con lo zaino e sotto stress, nel giro di due o tre minuti, senza lasciare nemmeno un segno e senza avere su di sé tracce del percorso», sostiene il criminologo Lavorino. Per raggiungere viale Salvatore Ferrara, il giovane sarebbe dovuto salire da una parete parecchio inclinata, con terra ed erba. «Un’ipotesi», evidenziano nella relazione i periti della famiglia Madau, «annullata dall’assenza sia di tracce d’erba, di terriccio e di frammenti vegetali sulle suole delle scarpe, sia di resti di terra e di erba fra le mani».

E le macchie di sangue sulle scarpe del giovane dimostrerebbero, viene scritto nella relazione, «che sono l’effetto di proiezione veloce formatesi durante l’aggressione a opera di terzi». E poi c’è un altro mistero: che fine ha fatto l’anello di Riccardo, con incisa la lettera R, riportato nei documenti dell’autopsia ma poi sparito nel nulla? (m. v.)

