«Niente tendopoli, la nostra voce è stata ascoltata» 

Inviata

Villanovaforru. Niente arrivi di massa da almeno tre mesi. Nessuna comunicazione dalla Prefettura, neppure al Comune. L’ipotesi della tendopoli davanti al centro di accoglienza I Lecci dev’essere naufragata o forse è stata solo accantonata per un po’ perché qui, tra i verdi campo di Villanovaforru, il piazzale è sgombro. Sull’asfalto lisciato ad agosto in vista dell’arrivo dei moduli che avrebbero dovuto accogliere quaranta migranti, ci sono solo tre gatti che giocano e un giovane bengalese in pigiama che si avvia sulla strada per il paese.

In paese

«Non ci hanno comunicato nulla, quindi sulle ragioni per le quali la tendopoli non è stata realizzata bisogna interrogare la Prefettura», esordisce il sindaco Maurizio Onnis che a settembre aveva sollevato il caso evidenziando i rischi legati all’alterazione del rapporto tra il numero di migranti e di residenti. I Lecci infatti ospita stabilmente più di cento ospiti (ieri erano 115) a fronte di una popolazione che sfiora a malapena i 550 abitanti. «Credo e spero che sia stata fatta una scelta di buon senso rilevato l’umore del luogo. Che cosa possa succedere in futuro non lo so, in primavera gli sbarchi potrebbero riprendere e valuteremo cosa fare. Di certo se fossimo rimasti zitti la tendopoli l’avrebbero fatta. È sempre utile e importante far sentire la propria voce», conclude Onnis.

In paese sono d’accordo con lui. All’inizio di settembre dopo un’assemblea in cui il paese si era detto contrario ai nuovi arrivi, era comparso persino uno striscione con scritto “Benvenuti in Africa”. Da allora nessuno pare aver cambiato idea: bastano i migranti che già ci sono, dal punto di vista dell’integrazione le cose sono a posto così, non si può chiedere di più. «È meglio che le cose siano andate in questo modo – sentenzia Luciano Vacca, 83enne che intorno alle 11 prende il sole seduto sulla panchina sotto il museo –. Non ne vogliamo altri che già ci bastano quelli che abbiamo. Anche un paese piccolo può far sentire la propria voce», chiude signor Luciano che se proprio deve lamentarsi di qualcosa non pensa certo ai migranti. «Il problema a Villanovaforru è che non ci sono più giovani, siamo rimasti solo noi vecchi», si rammarica abbassando gli occhi chiari sul marciapiede assolato. Seduto accanto a lui c'è Adelchi Vacca, compaesano 79enne che nonostante porti lo stesso cognome non è suo parente: «Io due migranti li ho anche portati a vendemmiare, non abbiamo mai avuto problemi qualcuno si è anche integrato». Serve qualche minuto per ricordare la storia giusta: «C’è Paul, in italiano Paolo, che viene dal Ghana e ora lavora per un’impresa, gli hanno trovato una casetta».

Al Centro

La seconda vita di Paul è iniziata in questo casermone sorto alcuni decenni fa come hotel e trasformato in un centro di accoglienza dove ora vivono 115 giovani uomini arrivati in Italia attraverso la rotta dei Balcani: il 75 per cento proviene dal Pakistan, il 20% dal Bangladesh, il 4 per cento dall’Afghanistan e l’un per cento dai paesi dell’Africa. A dirigere il centro dall’agosto del 2016 è Francesco Lo Sardo, siciliano che nella sua lunga carriera nel campo dell’immigrazione ha diretto anche l’hub di Lampedusa. Qua si sente in paradiso. Della tendopoli annunciata e non (ancora?) realizzata non può parlare per ordine della Prefettura, ma del resto sì. «I ragazzi qui stanno bene, alcuni di loro vorrebbero vivere più vicino a Cagliari o ai centri maggiori, il problema sono i trasporti». Per chi pensa di trascorrere almeno un pezzetto di vita da queste parti e vuole provare a inserirsi nel contesto ci sono i corsi di lingua. «Abbiamo la scuola di italiano frequentata da 90 ragazzi e poi qualcuno lavora». Di solito vengono chiamati a fare i braccianti ma l’estate scorsa un ragazzo ha trovato un posto da cameriere. La sua nuova vita è iniziata così.

