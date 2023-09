Niente tende, la scuola resta chiusa 

Nel gran caos della scuola elementare di via Stoccolma la certezza è una sola: lunedì la scuola resterà chiusa. Ieri a tarda sera la Direzione generale della Protezione civile della Regione in una nota scrive di avere necessità di circa 6 giorni lavorativi per il montaggio e l’allestimento di 10 aule da realizzare nelle tende del campo sportivo della scuola Regina Elena, confinante con la scuola primaria. Probabilmente un escamotage per prendere tempo dopo la tempesta di polemiche.

«Questa non è una catastrofe, la scelta di montare le tende nella scuola di via Stoccolma è quantomeno scellerata». La garante per l'infanzia e l'adolescenza per la Regione, Carla Puligheddu, contesta duramente la decisione presa in fretta e furia mercoledì sera dal consiglio d’istituto e convoca per lunedì mattina una riunione urgente con la dirigente della scuola primaria Marcella Vacca e l’assessora comunale alla Pubblica istruzione Marina Adamo.

Scelta scellerata

La garante per l'infanzia e l'adolescenza conosce bene l’argomento essendo stata una docente di Scienze motorie. «Ho chiesto un incontro urgente perché voglio fare un sopralluogo e verificare una scelta scellerata che non condivido – dice -. Vorrei capire quali sono le reali motivazioni che hanno portato alla decisione del montaggio delle tende. Il trasferimento dei bambini alla Italo Stagno sarebbe stata l’opzione migliore. Un provvedimento affrettato che ha messo in croce i due rappresentanti dei genitori, che avrebbero avuto bisogno di più tempo prima di firmare. Se la scuola dovesse iniziare con alcuni giorni di ritardo non sarebbe una tragedia».

Per Carla Puligheddu la scelta della tendopoli è stata fatta per non danneggiare gli insegnanti che avrebbero dovuto dividersi tra via Stoccolma e via Is Mirrionis. «I docenti sono abituati a lavorare su più fronti, a volte anche con quattro sedi diverse, spostandosi con tranquillità. L’importante – aggiunge la garante per l’infanzia e l’adolescenza – è studiare orari adeguati, lasciando un’ora buca tra una lezione e quella che si dovrebbe svolgere in un’altra sede».

Da Genneruxi a Is Mirrionis (fonte Google maps) la distanza è di 4,2 chilometri che, attraverso l’Asse mediano, si percorrono in circa 6 minuti. «Prima di tutto vengono gli interessi degli scolari, che devono essere tutelati». Puligheddu boccia senza appello la tendopoli. «Non si tratta di terremoto o alluvione, le tende non sono necessarie. C’è un’alternativa proposta dal Comune e va colta al volo».

Zero problemi

Non solo docenti, ci sono difficoltà per i collaboratori scolastici? «No, non c’è alcun ostacolo», risponde categorica Puligheddu. «Il personale Ata è stato attribuito alla scuola primaria di via Stoccolma in funzione del numero di bambini iscritti. Se diverse classi dovessero spostarsi i collaboratori le seguirebbero proporzionalmente al numero degli solari trasferiti». E i trasporti? «Nessun problema anche in questo caso. È sufficiente formalizzare una richiesta all’assessorato alla Pubblica istruzione per ottenere uno scuolabus in grado di trasportare i bambini da via Stoccolma a Is Mirrionis e viceversa».

Fronte di guerra

Com’è naturale le opinioni dei genitori sono discordanti, ma ne prevale una ed è in linea con quella della garante. «Fare lezione in tenda non è sostenibile», tuona Claudia Cabras, madre di un bimbo che frequenta la quinta elementare. «Stanno anteponendo le richieste della preside e dei docenti alle esigenze dei bambini».

