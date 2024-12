Niente Tari per i negozianti del centro 

«Riabitare il centro storico si può. Prima abbiamo pensato a conservare le tradizioni con iniziative culturali, ora giochiamo una carta economica: gli imprenditori che vorranno aprire un negozio nel cuore edilizio della città per cinque anni non pagheranno la Tari mentre l’Imu verrà dimezzata». Il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, annuncia sgravi fiscali a partire dal 2025 per le attività commerciali, vecchie e nuove, nel centro storico.

I requisiti

Lo stabilisce la delibera di Giunta n. 231, precisando che si tratta di «una scelta fatta per rivitalizzare il più possibile il commercio al dettaglio» ed è riservata ai negozi che «non superano i cento metri quadrati di superficie, ma comunque ne potranno beneficiare anche bar e ristoranti». Aiuti economici che saranno concessi unicamente su domanda dell’avente diritto che dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dal progetto mediante autocertificazione.

«Dopo tanti soldi pubblici spesi per tutelare i centri storici in quest’ultimi 50 anni – ricorda Urpi – sono convinto che spetti alla politica investire per ripopolare queste zone. Noi abbiamo pensato a una risorsa economica che premia coloro che rivitalizzeranno il nostro centro». Urpi ripercorre la strada dei costi per allargare il piccolo nucleo abitato col Piano particolareggiato e le opere realizzate, come i musei, fra tutti la casa del pane recuperando un vecchio mulino, tutte le viuzze in selciato, le chiese, il Montegranatico, le mura medioevali. «Il tema centrale – osserva il sindaco – è rendere vivo il centro, non solo con la cultura, le iniziative come la sagra del borgo, questa volta c’è un palio una risorsa economica, azzerare la Tari e ridurre del 50 per cento l‘Imu per i proprietari dell’immobile».

Riuso e ambiente

Per il primo cittadino la misura ha come obiettivo «il riutilizzo di una costruzione abbandonata, di conseguenza un risparmio del suolo che genera rispetto dell’ambiente». La delibera di Giunta è figlia di un impegno per la promozione dell’area senza penalizzare gli abitanti. «Quando il centro matrice - dice il neo vice sindaco, Paolo Usai – si è allargato fino a includere il Piano particolareggiato ha creato il primo grosso problema, quello dei vincoli edilizi che di fatto ingessavano immobili di nessun pregio e di nessun interesse storico. I residenti delle vie Roma, Carlo Felice, Sassari, Trieste e Garibaldi hanno iniziato a sentire la nuova crisi e chiesto al Comune di rivedere il Piano. È stato modificato e approvato nel 2018, dopo un lavoro di circa 12 anni. Non è bastato ad animare le zone interessate, ci riproviamo con l’abbattimento dei tributi».

