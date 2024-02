Niente striscioni? Gli Sconvolts  lasciano lo stadio 

La trasferta più delicata della stagione ha portato a Udine oltre cinquecento tifosi del Cagliari. E quasi tutti hanno potuto assistere alla buona prova della squadra di Ranieri. Quasi tutti, perché oltre un centinaio di sostenitori, gli Sconvolts, ha invece scelto di non assistere alla gara e riprendere la strada di casa senza aver potuto sostenere i rossoblù al Bluenergy Stadium.

Agli Sconvolts è stato impedito di portare all’interno dello stadio di Udine i loro due striscioni, “SC87” dall’anno di nascita del gruppo, e “Assenti-presenti”, una sorta di saluto a quegli ultras che non possono partecipare alle trasferte ma che sono comunque vicini alla squadra. Una disparità di trattamento, rispetto agli ultras dell’Udinese, che non è passata inosservata. Mentre gli abbonati alla curva più calda dell'Udinese, settore squalificato per gli episodi di razzismo nei confronti di Maignan de Milan, hanno potuto prendere posto comunque nel settore Distinti, ai tifosi della curva Nord del Cagliari l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive ha impedito l’esposizione degli striscioni. Dopo aver appreso del divieto di poter esporre le loro “bandiere”, gli Sconvolts hanno deciso di non entrare al Bluenergy, abbandonando la città e rientrando in Sardegna.

In una nota, il Cagliari ha espresso la sua contrarietà alla decisione del Gos: “A Udine prima della gara le autorità locali non hanno consentito l’ingresso nel Settore Ospiti di due striscioni, sempre ammessi in occasione di altre gare in trasferta, in nessun modo in grado di violare le norme vigenti. Un episodio che ha portato una parte della tifoseria arrivata dalla Sardegna a non entrare allo stadio. Il Club auspica che in futuro, attenzione, solerzia e parità di trattamento siano la guida per un calcio migliore e più vicino ai tifosi, il vero motore di tutto il nostro movimento”.

E all’interno della coloratissima arena bianconera il tifo per il Cagliari è stato straordinario, un incessante “For-za Cagliari” per tutti i novanta minuti, mentre i sostenitori dell’Udinese si sono distinti per gli insulti alla Lega di Serie A e per qualche rappresentante locale della stampa sportiva. Non solo, perché sono stati avvertiti distintamente degli ululati dal chiaro significato razzista – motivo della sanzione inflitta dal giudice sportivo alla società udinese – verso il rossoblù Luvumbo.

