«Niente stop al petrolio»  

Donald Trump intende abolire la legge sul clima varata da Joe Biden, aumentare gli investimenti nei combustibili fossili e fermare le regole per accelerare la transizione verso auto elettriche se sarà eletto nel 2024. Lo ha detto un funzionario della campagna dell’ex presidente al Financial Times, sottolineando che Trump intende radicalmente cambiare le norme in vigore e spingere sui combustibili fossili, oltre che rimuovere le restrizioni sulle trivellazioni sui terreni federali.