Niente stipendio, sciopero a Portovesme 

«Stato di agitazione, con sciopero immediato di tutte le lavorazioni e blocco di straordinari e reperibilità»: è la decisione presa ieri dall’assemblea dei lavoratori Sider Alloys e Gms che si è svolta davanti ai cancelli della fabbrica di Portovesme.

«Prima delle festività natalizie - si legge in una nota delle segreterie territoriali Fsm, Fiom, Uilm e Cub - le aziende avevano garantito ai lavoratori il pagamento delle tredicesime, con lo stipendio di dicembre (pagato di norma il 12 del mese successivo) e invece al momento non si ha ancora traccia del pagamento di quanto dovuto, nonostante nel frattempo sia arrivata la convocazione al Mimit per il 18 e a dicembre sono arrivate le rassicurazioni sulla richiesta di finanziamento con garanzia della Sace all’80 per cento». Una situazione che ha fatto scattare l’allarme tra i lavoratori, in attesa delle spettanze non pagate e del rilancio della produzione di alluminio. Le organizzazioni sindacali ricordano gli ultimi sviluppi del caso Sider Alloys. «Dal 31 ottobre a oggi - si legge nella nota - non sono stati rinnovati i contratti scaduti a circa 25 lavoratori, inoltre a novembre nove lavoratori della Tecnoproject hanno ricevuto le lettere di licenziamento».

