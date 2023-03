«Niente soldi per la Statale» 

«Ad oggi, come noto, non sono disponibili risorse finanziarie per l’opera, e conseguentemente non è stata svolta alcuna attività progettuale – si legge nei report interni degli assessorati regionali - Anas ha stimato il costo di realizzazione dei due interventi rispettivamente in 475 milioni di euro per il tratto San Giovanni-Arzachena e 500 milioni per il tratto Palau–Santa Teresa».

Ecco cosa si troveranno sul tavolo, il 3 aprile a Roma, il presidente della Regione, Christian Solinas, e i tecnici del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini: il suicidio del progetto di riqualificazione della Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa. A 24 ore dal sit-in di protesta sulla Statale, dalla Regione spuntano fuori i documenti che confermano un’operazione di smantellamento del progetto a partire dalla cancellazione del primo intervento di ammodernamento della strada, inserito nel Programma delle Infrastrutture Strategiche. Un progetto diventato esecutivo nel 2007, approvato nuovamente nel 2018 dai Consigli comunali di Olbia, Palau, Arzachena, Santa Teresa e La Maddalena e diventato lettera morta. Stessa sorte per il secondo progetto, quello modificato nel 2020, con una variante bocciata dal ministero della Transizione ecologica e archiviata da Anas.

Senza soldi e progetto

«Ad oggi, come noto, non sono disponibili risorse finanziarie per l’opera, e conseguentemente non è stata svolta alcuna attività progettuale – si legge nei report interni degli assessorati regionali - Anas ha stimato il costo di realizzazione dei due interventi rispettivamente in 475 milioni di euro per il tratto San Giovanni-Arzachena e 500 milioni per il tratto Palau–Santa Teresa».

La strada più importante della Gallura quindi è priva di un progetto esecutivo e delle necessarie coperture finanziarie.

La rabbia di molti amministratori pubblici e delle organizzazioni di categoria galluresi aumenta se si pensa che nel 2018 il primo lotto (Olbia – San Giovanni) era cantierabile, grazie a un progetto approvato dal ministero della Cultura e del paesaggio (Mibact) e una prima consistente iniezione di risorse (185 milioni di euro, di cui 142 stanziati da Anas e 42 di fondi regionali).

Le carte dicono che nel 2020, la situazione è completamente cambiata.

Infatti, al progetto esecutivo è stata apportata una variante che non supera le verifiche ministeriali, perché a Roma ritengono che stravolga l’impianto dell’elaborato (e il tracciato) diventato esecutivo nel 2007 e promosso da tutti i Consigli comunali interessati.

Una storia che chiama in causa la Regione e Anas e che sta creando non pochi malumori nel centrodestra: diversi esponenti hanno scelto di non partecipare al sit-in di sabato per evitare polemiche.

«Basta prese in giro»

Ad Arzachena hanno seguito per anni la vertenza viabilità Rino Cudoni, ex presidente del Consiglio comunale, e Fabio Fresi, ex assessore ai Lavori pubblici, oggi entrambi consiglieri di maggioranza. Cudoni non ha partecipato al sit-in: «Certo, perché il tempo delle chiacchiere è finito. Avremmo dovuto convocare tutti i Consigli sulla Statale, la gente è stufa di questi teatrini». Fresi aggiunge: «Ci devono spiegare perché hanno inserito una variante, facendo saltare l’unico progetto esistente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata