Niente soccorsi, muore un migrante: «La Sea Watch più vicina alla Tunisia» 

La Guardia costiera nazionale interviene sull’ultimo soccorso della Sea Watch 5, la nave della ong tedesca che prova a salvare i migranti in mare, tanto che nelle scorse ore l’equipaggio aveva chiesto un’evacuazione urgente per cinque persone in gravi condizioni. L’assistenza è arrivata tardi, tanti che un 17enne, trovato privo di sensi su una barca di legno, non ce l’ha fatta. Durante la navigazione era stato schiacciato da altre decine di persone che come lui cercavano fortuna in Europa.

«L’evento – hanno spiegato dalla Guardia costiera – è avvenuto in area di responsabilità Sar libica, a circa 30 miglia dalle coste di Tripoli, a 25 da quelle tunisime, a 120 dal territorio italiano più prossimo (Lampedusa)». Il comandante della Sea Watch, però, ha deciso volontariamente di dirigersi verso l’Italia, dove «la motovedetta SAR 319» ha raggiunto la nave tedesca, «a 10 miglia al di fuori dell'area Sar italiana», e «ha evacuato i migranti bisognosi di cure mediche urgenti, poi trasportati in sicurezza a Lampedusa».

RIPRODUZIONE RISERVATA