«Niente slot, si gioca a carte» 

Che le ludopatie siano un fenomeno in rapida espansione è cosa risaputa, fra report impietosi, che offrono uno spaccato su un quadro che non conosce crisi. E al fianco degli specialisti attivi fra Serd e strutture private, si schierano anche gli esercenti coraggiosi, rimuovendo le slot machine dai loro esercizi pubblici. Meglio l’installazione di giochi comunitari, senza alcun danno socio-economico.

La sfida

Lo sa bene Adalberto “Bebbo” Figus (30) di Belvì, che ha avviato la gestione del bar caffetteria Onano, seguendo le orme del nonno Ugo Arangino, storico barista del paese, scomparso di recente: «Pur svolgendo un altro lavoro e rendendomi utile a fare di tutto - dice Figus - quando mi si è profilata quest’opportunità non ci ho pensato due volte. Sono unito da una forte amicizia con i proprietari del bar, e non è solamente una sfida con me stesso, ma anche un modo per contrastare il taglio ai servizi nei nostri paesi». Rendere alternativo il Bar della centrale Via Roma è la sua missione sociale: «Nel nostro territorio - aggiunge Figus - sono tanti coloro che riversano i loro risparmi nelle cosiddette macchinette, venendo spesso travolti da un vortice che non conosce fine. Diversi sono giovanissimi e non potevo far finta di nulla. Per questo ho deciso di prendere una decisione coraggiosa». E fra colazioni, aperitivi e clienti fidelizzati che arrivano anche dai paesi vicini, Figus rimarca: «Gli introiti dalle slot mi avrebbero certamente potuto far comodo per varie spese di gestione. Tuttavia, preferisco potenziare i servizi del bar, che beneficiare di un guadagno che danneggia il prossimo e mi logorerebbe dentro».

Si gioca pulito

Ne è nata la scelta di acquistare giochi di società che stanno coinvolgendo intere generazioni: «In questo bar, mio nonno e tanti suoi amici che oggi non ci sono più, fra cui il nostro ex centenario Zio Cicci Onano - racconta Figus - si radunavano la sera per giocare a carte. Ho così pensato di acquistarne delle nuove e sensibilizzare anche i miei amici a giocarci. Mi piace pensare che dall’alto nonno Ugo sia felice di ciò».

Per questo, lo sguardo è già proiettato al futuro: «In Barbagia - conclude il commerciante - sono diverse le attività che stanno chiudendo sfinite dalla tassazione elevata e dalla grande catena di distribuzione. Ma io amo il mio paese ed è qui che voglio costruire il mio domani, realizzando i miei sogni».

«Sosteneteci»

Non manca l’appello alle istituzioni regionali: «Dovrebbero incentivare le piccole imprese, dando degli sgravi fiscali a chi decide di investire nelle zone interne. Ci dicono di andare a vivere in città, ma i grossi centro tolgono tanto. Qua siamo una grande famiglia dove apprezziamo ancora il valore delle piccole cose», conclude “Bebbo” mentre si destreggia nel servire ai tavoli e fornire indicazioni ai turisti in transito.