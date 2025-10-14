VaiOnline
Sestu
15 ottobre 2025 alle 00:21

Niente sfalci ad Ateneo «Solo rinviati»  

Nei giorni previsti non c'è stato lo sfalcio delle erbacce, ad Ateneo a Sestu: nonostante il divieto di sosta in un quartiere dove i parcheggi sono già pochissimi. E vicino ai marciapiedi crescono piante infestanti sempre più alte.

Delusione tra gli abitanti. «Tanti disagi per niente», commenta Grazia Loi. Il diserbo nelle vie di Sestu è partito, dopo qualche ritardo, a cura direttamente del Comune, perché Etambiente che di solito se ne occupa, non aveva più risorse disponibili: la settimana appena trascorsa sarebbe dovuto toccare ad Ateneo. «C’è stato un problema tecnico», dichiara l’assessore Emanuele Meloni, «e l’intervento sarà riprogrammato a questa settimana». L’elenco completo dei diserbi è pubblicato sul sito del Comune. Giovedì 16 dovrebbe essere il turno di Ateno e Dedalo: saranno ripulite delle erbacce via Lisbona, via Stoccolma, via Parigi, via Amsterdam, via Bruxelles, vico I Bruxelles, vico II Bruxelles, via Genova, via Turati, via Firenze, via Garibaldi, via Milano.

