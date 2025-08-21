VaiOnline
Il ristoratore
22 agosto 2025 alle 00:43

«Niente serrate nel periodo delle vacanze» 

«No alle serrate estive, siamo l’unico Paese che si ferma per le ferie». Alberto Melis gestisce una catena di ristoranti nel centro storico e al Poetto. «I tempi sono cambiati, non capisco perché ad agosto dobbiamo bloccarci, le ferie si possono fare in qualsiasi periodo dell’anno, quando il lavoro diminuisce. Ricordo bene la Marina a cavallo del nuovo secolo, quando anche il quartiere si trasformava in un deserto, ma i tempi sono cambiati. Noi abbiamo deciso di chiudere durante il periodo natalizio, quando si sta in famiglia». Eppure nelle attività commerciali di periferia o dei quartieri residenziali si vive un film diverso. «Sì, in certe attività, soprattutto a gestione familiare senza dipendenti, Ferragosto è l’unico periodo utile per tirare un po’ il fiato. Chiaro che la scelta di tenere abbassate le serrande crei disservizi, in particolar modo agli anziani».

