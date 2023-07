Niente selfie al corteo della Madonna 

Niente sneakers, scarpe colorate o stivali. Vietato bere e fumare. Proibito scattare selfie. È stato pubblicato nei giorni scorsi il disciplinare che dovrà essere seguito dai figuranti a cavallo in occasione della processione per la festa della Madonna d’Itria, prevista a Villamar dal 19 al 23 agosto. Il documento si compone di tre parti e invita tutti coloro che prenderanno parte al corteo a seguire le indicazioni al suo interno. «Come ogni anno, anche quest'anno cerchiamo di valorizzare la processione della Madonna D’Itria, la festa più sentita dalla comunità villamarese – così Pierpaolo Porcu, assessore alla Cultura – La presenza dei figuranti a cavallo è molto importante perché unisce religione e folklore nella lunga tradizione villamarese, e ci aspettiamo perciò una grande partecipazione. È però necessario rispettare qualche regola al fine di avere una sfilata bella e ordinata che si svolga in piena sicurezza per il corteo e per il pubblico».

Le norme

Non sarà consentito l’utilizzo di scarpe da ginnastica o da trekking, stivali in gomma, scarpe colorate, cappellini e accessori moderni. Durante la sfilata sarà inoltre vietato bere bevande alcoliche, fumare e non sarà consentita la sosta su richiesta di turisti o persone estranee ai figuranti per scattare foto o effettuare riprese in posa. Da condannare, inoltre, l’uso improprio di speroni e frustini sugli animali e atti di maltrattamento su questi. La partecipazione è aperta anche ai minori, ma dovranno essere i genitori a presentare domanda e ad allegare, unitamente a questa, l’atto di assenso con cui si assumono la piena e totale responsabilità sul minore. Il corteo si svolgerà in due momenti differenti: domenica 20 agosto per accompagnare la statua della santa nella chiesa campestre e il martedì quando verrà riaccompagnata nel paese. L’inosservanza delle regole del disciplinare potrà comportare l’esclusione o l’allontanamento dalla sfilata e l’annotazione per l’esclusione per le edizioni successive.

Il comitato

«Concordiamo con quanto deciso dall’amministrazione – dice Marco Carracoi, presidente del comitato – Il disciplinare serve soprattutto per garantire la sicurezza sia a chi sfila sia a chi guarda. L’abbigliamento deve essere consono alla manifestazione, visto anche che si tratta di una processione». Sarà l’atto di iscrizione a comportare espressa accettazione del disciplinare. Per poter partecipare come figurante a cavallo è infatti necessario presentare apposita domanda scritta, compilando il modulo di partecipazione, scaricabile dal sito istituzionale del Comune. Questo dovrà essere compilato e presentato agli uffici preposti entro mercoledì 9 agosto.

RIPRODUZIONE RISERVATA