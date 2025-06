Niente secco, Tari più alta: caos e proteste 

È ancora caos in città per le comunicazioni della società Gesenu, che gestisce il servizio di raccolta differenziata, relative ai conferimenti minimi del secco indifferenziato.

Il caso

«Dai controlli effettuati e come avrà avuto modo di verificare con l’avviso di pagamento a saldo 2024, è emerso che per la sua utenza Tari non risultano svuotamenti del secco residuo per uno o più contenitori», si legge nella lettera arrivata a centinaia di monserratini nelle ultime settimane. E ancora: «Nell’avviso di pagamento a saldo 2024, le sono stati addebitati conferimenti minimi, per ogni contenitore del secco residuo per il quale non ha effettuato svuotamenti». In altre parole, nonostante la tariffa puntuale premi in bolletta chi differenzia bene e di conseguenza produce poco secco, diversi cittadini si sono ritrovati a pagare di più per una spazzatura che non sarebbe stata prodotta.

La rabbia

«La mia casa è di 99 metri quadri e ci siamo solo io e mia moglie, il consumo di secco è minimo», spiega Franco Vacca. Ma la sovrattassa deriverebbe dal fatto che gli svuotamenti sarebbero stati pari a zero in tutto l'anno: un cortocircuito forse frutto di errori. Sta di fatto che l’indignazione e le contestazioni non hanno tardato a diffondersi. «Ho chiesto spiegazioni agli uffici, ma non ho ancora avuto risposta», spiega Gianluca Caredda, uno dei destinatari della missiva. «Mi sono recata all’ecosportello per avere chiarimenti e mi è stato spiegato che nel mastello del secco non è stata rilevata alcuna lettura ottica», racconta Marta Iovine. «Ho controllato il mastello ed era sprovvisto di chip, per questo motivo mi sono vista addebitare più soldi in bolletta rispetto all’anno scorso. Dovrò fare un’autocertificazione e chiedere un nuovo conteggio».

Il sindaco

A chiarire la situazione ci pensa il sindaco Tomaso Locci. «Non si è trattato di una lettera intimidatoria ma informativa, a vantaggio dei contribuenti: dalle banche dati del Comune e della Gesenu risulta che ci sono cittadini che non hanno mai conferito il secco, la nostra preoccupazione è capire se ci sono stati errori. Lo svuotamento non viene registrato se l’utente utilizza buste e non il contenitore taggato, mentre se ha utilizzato correttamente il contenitore ma non ha in bolletta gli svuotamenti è opportuno verificare la corretta funzionalità del tag, una sua dispersione o uno scambio accidentale del contenitore con un vicino. I cittadini sono invitati a contattare gli uffici, così queste eventuali situazioni potranno essere regolarizzate».

RIPRODUZIONE RISERVATA