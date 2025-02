Niente scuse: è la notte dell’Atalanta 

Bergamo. Dimenticare il rigore-beffa della gara d’andata e cercare di pareggiare quel risultato (2-1) ed eliminare il Club Brugge. È il senso delle parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta che oggi alle 21 si gioca la gara più importante della stagione, quella che vale l’accesso agli ottavi di Champions League. Il tecnico ha recuperato qualcuno degli infortunati: «Kolasinac lo schiero dall'inizio, Lookman lo porto in panchina per avere una carta da giocare secondo necessità. Le squadre forti ne hanno sempre una e a noi da un mese a questa parte è mancata», dice ma chiarisce: «Dovremo fare una partita migliore, globalmente dovremo fare due scalini in più. Il Bruges fa meglio in casa ma col Milan finché è rimasto in undici ha fatto bene e col ManCity ha saputo anche essere duttile».

L'allenatore dei belgi, Nicky Hayen, conosce le difficoltà della sfida: «L'Atalanta è una squadra italiana e non aprirà spazi dietro, ma anche se inizieranno a mille non cambiamo i nostri piani: serve una bella partita»

L’arbitro sarà il 43enne berlinese Felix Zwayer.

RIPRODUZIONE RISERVATA