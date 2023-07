Niente scuolabus per i bimbi delle frazioni 

Prima sospeso, poi riattivato e infine soppresso. Non c’è pace per lo scuolabus di Arbus e per i bambini della scuola dell’obbligo che risiedono nei villaggi turistici della Costa Verde e nei siti minerari di Montevecchio e Ingurtosu. La maggioranza ha cancellato il servizio che da settembre a giugno viaggia al costo di 75 mila euro. La minoranza chiede un passo indietro e sollecita la Giunta a tenere in considerazione le esigenze delle famiglie ovunque si trovino. I genitori sono sul piede di guerra: «Dovremmo pagare un taxi andata e ritorno per la scuola? E l’istruzione obbligatoria e gratuita della Costituzione dov’è finita?».

La soppressione

«Una scelta sofferta – dice l’assessora alla pubblica Istruzione, Alessandra Peddis – ma obbligata perché troppo costosa, rispetto alle famiglie che effettivamente ne dovranno usufruire. Il costo del trasporto, in appalto, fino a due Km di distanza dalla scuola ammonta a 120mila euro, la fetta maggiore di 75mila solo per quattro bambini che arrivano da Funtanazza, Torre dei Corsari, Ptzinurri e Montevecchio, 80 Km al giorno la distanza maggiore». Peddis assicura che «le famiglie in cambio avranno un contributo pari a un quinto del costo della benzina per Km». E sulle lamentele per l’aumento del costo del servizio per tutti, dai 10 ai 30 euro al mese si passa a 20 e a 50 euro in base all’Isee, ricorda che «è dovuto al caro prezzi e che per la prima volta il servizio è esteso ai non residenti, a patto di una convezione col Comune di provenienza».

La protesta

La minoranza annuncia battaglia in Aula e manifestazioni di protesta. È l’occasione – incalza il capogruppo Michele Schirru – di coinvolgere i cittadini su un anno di amministrazione con una Giunta che agisce in solitaria. Democrazia e trasparenza sono scomparse. Togliere lo scuolabus è grave. Un servizio sempre esistito e che non può scomparire giocando sul numero di passeggeri, se sono pochi non vuol dire che non serva».

Le mamme

«Il bonus benzina – dice Moira Iantosca, una mamma – non copre i costi del tragitto. A conti fatti dobbiamo pagare il diritto allo studio. Assurdo che si aprano le porte ai non residenti e si chiudano a noi del posto». Lorena Caddeo, un’altra mamma, chiede: «Prima di decidere la sorte degli alunni, si sono chiesti come può una famiglia che non ha mezzi accompagnare i figli a scuola? I residenti di frazioni e zone decentrate hanno gli stessi doveri, ma anche gli stessi diritti di chi abita nel centro urbano».

