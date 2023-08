Niente scuolabus, bambini sul taxi 

Ritorno in classe, gli alunni della scuola dell’obbligo residenti nella Costa Verde quest’anno ci andranno in taxi. Salvo ulteriori passi indietro o ripensamenti, si chiude così la travagliata storia dello scuolabus dapprima sospeso, poi riattivato e adesso chiuso in garage per gli studenti di Arbus residenti nei villaggi turistici. La decisione è stata ufficializzata nel Consiglio comunale dei giorni scorsi. «È il modo migliore – ha detto il sindaco Paolo Salis – per garantire ai nostri ragazzi il diritto allo studio». Pronta la replica del capogruppo di minoranza, Michele Schirru: «Un modo pasticciato, per niente chiaro e trasparente, sfiora la legittimità».

Lo scontro

Il problema, tornato in Aula per l’ennesima volta con una mozione della minoranza, ha acceso gli animi. Da un parte l’opposizione ha condannato la scelta di tagliare un servizio essenziale. Dall’altra la maggioranza che ha difeso la scelta finale a costo zero per le famiglie interessate. «Qualunque sia l’alternativa – incalza Schirru – abolire lo scuolabus è un fatto grave. Un servizio che è sempre esistito e che non può scomparire sul giochetto dei numeri ridotti dei passeggeri e ancora meno dei risparmi per le casse del Comune. A conti fatti emerge che da 90mila euro il costo al massimo scende a 60mila, una cifra irrisoria se rapportata all’importanza di un diritto tutelato dalla Costituzione. I risparmi si fanno eliminando sprechi non di certo penalizzando gli studenti».

«Nessun taglio – ha ribadito Salis – ma un servizio sicuramente migliore. Noi rimborsiamo i soldi che i genitori spendono per fare in modo che i loro figli, dalla materna alla primaria e secondaria di primo grado raggiungano la scuola. Li abbiamo convocati e ciascuno si è convinto della bontà dell’iniziativa. Un taxi li porterà a scuola e li andrà a riprendere all’uscita per riaccompagnarli a casa». Questo succederà per i quattro ragazzi, uno abita a Torre dei Corsari, due a Gutturu ‘e Flumini e l’altro a Funtanazza. L’unico bambino che resta a piedi è il piccolo della materna che risiede a Ingurtosu. «Toccherà a me – dice la mamma Lorena Caddeo – accompagnarlo. Non sarà facile qualora trovassi il lavoro che sto cercando. Siamo i più vicini ad Arbus, in questo caso i più penalizzati. Basterebbe allungare il percorso di qualche chilometro e ci sarebbe posto anche per il mio piccolino. Il suono della prima campanella scolastica è ancora lontano. C’è tempo per un passo indietro».