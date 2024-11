I sostenitori della Pratobello 24 sono delusi. Sulla proposta di legge di iniziativa popolare sostenuta da 211mila firme calano nubi minacciose e, fuori dal Palazzo di via Roma, nella distesa di granito che si affaccia sul grande cantiere per la metropolitana di Cagliari, i commenti non hanno un senso positivo.

Il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu ha usato parole forti: «Visto che finora non ci sono state risposte positive da parte del Consiglio regionale, credo che la sua occupazione possa smuovere le acque», ha tuonato il padre della Pratobello 24. «Non si può continuare a ignorare una raccolta di firme che ha portato a un numero così elevato di consensi. È un'offesa alla democrazia».A sostenere la protesta c’è anche l’avvocato Michele Zuddas che, nel frattempo, prosegue lo sciopero della fame: «L’occupazione dell’Aula da parte delle dodici donne della Pratobello 24 è un'iniziativa pacifica e politica, la risposta alla presidente Todde che ancora una volta snobba la legge di iniziativa popolare». Un atto simbolico: «Per questo chiediamo al popolo della Pratobello di sostenerle e star loro vicino in questo momento cruciale della mobilitazione». Sotto i portici del Palazzo ci sono tutti i volti della protesta: da Davide Fadda, del Presidio permanente del popolo sardo del porto di Oristano, a Davide Meloni, del comitato di Uta, fino a Emilio Demuro del comitato Sarcidano. Tutti insieme a ribadire: «Niente sconti sulla legge firmata dal nostro popolo».

