«Niente sconti, ergastolo a Cospito» 

TORINO. «Alfredo Cospito non merita sconti». La procura generale ribadisce la richiesta: per le azioni della Fai-Fri al leader anarchico spetta l’ergastolo.

«Non merita nulla»

Il processo d’appello bis è ripreso ieri a Torino dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, che ammettendo la possibilità di spalmare l’attenuante del “fatto lieve” anche sul reato di strage politica permette ai giudici di infliggere una pena diversa dal carcere a vita. «Noi - ha detto in aula il pg Francesco Saluzzo, che ha rappresentato l’accusa assieme a Paolo Scafi - non siamo obbligati a fare sconti che non siano dovuti. E Cospito non merita nulla». Per l’altra imputata, Anna Beniamino, la proposta è di 27 anni e un mese. La partita si gioca intorno a uno solo dei numerosi episodi contestati nel maxi processo “Scripta Manent”: l’attentato del 2 giugno 2006 alla scuola allievi carabinieri di Fossano (Cuneo), con l’esplosione di due ordigni in rapida successione. Se non ci furono vittime o feriti fu, secondo il pg, esclusivamente per una semplice casualità.

Strage senza vittime

Le difese hanno preso atto che per la Cassazione si tratta comunque di “strage politica”, ma sottolineano che oltre che vittime oltre ai morti non ci furono nemmeno grossi danni. «Quell’azione - ha detto l’avvocato Gianluca Vitale - fu talmente pericolosa per la sicurezza dello Stato che all’epoca se ne accorsero appena le cronache locali». «Confidiamo - ha concluso il suo collega Flavio Rossi Albertini - che la Corte d’appello mantenga la linea del “fatto lieve” e che decida di conseguenza».

La clava

Cospito, in collegamento dal penitenziario di Sassari, in una lunga dichiarazione spontanea ha criticato il regime di 41 bis («è la vera faccia della Repubblica»), ha denunciato la condizione delle carceri e ha detto che la sua vicenda «è stata strumentalizzata dalla politica» e «utilizzata come una clava dal governo contro la cosiddetta opposizione». Cospito si sta riprendendo dalle conseguenze del lungo sciopero della fame dei mesi scorsi ma patisce ancora una grave menomazione a un piede.

