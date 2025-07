Niente sconti, due sedute per alzare i ritmi 

Non c’è tempo da perdere, Fabio Pisacane punta a prendersi subito il Cagliari. Dopo la prima seduta di domenica pomeriggio, ieri il tecnico e il suo staff hanno sottoposto i rossoblù alla prima delle doppie sedute programmate nel ritiro di Ponte di Legno e che verranno replicate anche nella giornata odierna, mentre mercoledì è previsto un allenamento solo al mattino.

Marce forzate

Confronti serrati col vice Murelli e i collaboratori, Pisacane cerca subito di sfruttare il ritiro per mettere benzina nelle gambe e nella testa dei rossoblù. Protagonista il preparatore Baldus che dopo il riscaldamento in palestra, guida le sedute atletiche in campo. Lavorano a parte col preparatore Fois, che si occupa del recupero degli infortunati, Pavoletti e Gaetano, reduci da interventi operatori alla fine della scorsa stagione, oltre a Rog, impegnato in un percorso personalizzato. Per tutti gli altri, niente sconti, con una cornice di tifosi sempre presenti nella tribunetta del campo sportivo di Temù.

Ecco la tattica

Una rosa ancora in formazione, ma Pisacane sta già cercando di dare la sua impronta. Nelle esercitazioni tattiche e nelle partitelle, il tecnico ruota vari moduli, con una certezza ,la difesa a quattro, dove vengono utilizzati tutti gli elementi a disposizione, aspettando Yerry Mina. Col colombiano atteso a Ponte di Legno nella giornata di oggi o, al più tardi, domani.

Il mercato

E con l’arrivo di Mina, Pisacane e il suo staff avranno a disposizione una rosa extralarge, composta da ben trenta elementi. Tanti, troppi. E anche per questo il ds Guido Angelozzi, atteso in ritiro nelle prossime ore, ha congelato le operazioni in entrata, per concentrarsi sule uscite. Sotto osservazione i giovani promossi dalla Primavera, si cerca una sistemazione a quei giocatori che non rientrano nei programmi. A partire da Simone Scuffet, rientrato dal prestito al Napoli: l’offerta del Pisa, al momento, sembra esser stata rimandata al mittente, per il portiere potrebbe esserci una nuova esperienza all’estero. In uscita anche Mateusz Wieteska e Alessandro Di Pardo, che potrebbe raggiungere Alen Sherri al Frosinone, magari in un’operazione che vedrebbe fare il percorso inverso al difensore Ilario Monterisi. Da valutare anche le proposte per Razvan Marin e Marko Rog.

Ma oltre a sfoltire la rosa, il Cagliari deve anche far rifiatare le casse, messe a dura prova dall’investimento di 30 milioni per i riscatti di Caprile, Gaetano, Adopo e Piccoli. Ecco, quindi, che si aspettano proposte interessanti per Zortea, valutato non meno di 8 milioni. L’esterno piace alla Fiorentina, vigile anche su Piccoli, che però il Cagliari lascerebbe andare solo per proposte superiori ai 25 milioni.

I rinforzi

Solo dopo queste operazioni in uscita, Angelozzi tornerà a cercare rinforzi. Per il centrocampo la prima scelta resta Michael Folorunsho, tornato al Napoli dopo il prestito poco fruttuoso alla Fiorentina, mentre davanti piace sempre l’interista Sebastiano Esposito, per il quale la concorrenza è agguerrita, a partire proprio dal club viola.

