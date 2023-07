Niente sconti al trapper violento 

Niente permessi per Elia Di Genova, il trapper romano noto come Elia 17 Baby, condannato a dieci anni di carcere per tentato omicidio. Il giovane aveva chiesto, tramite i suoi legali, di poter uscire di casa (dove si trova agli arresti domiciliari) per le attività quotidiane (spostamenti sino ai negozi e alla farmacia più vicina) ma il gip di Tempio ha negato tutte i permessi, Di Genova non può uscire dal suo appartamento, a Roma, per nessun motivo. Il giovane il 13 giugno scorso è stato condannato a dieci anni di carcere per l’accoltellamento del sassarese Fabio Piu, avvenuto a Olbia (spiaggia di Marinella) nell’agosto dello scorso anno. Stando al capo di imputazione, Di Genova ha inferto una coltellata alla schiena alla vittima lesionando il midollo, ora Fabio Piu si muove su una sedia a rotelle. Il trapper dopo la condanna aveva pubblicato dei post che apparivano sprezzanti nei confronti di Piu.

