«Niente sarà più come prima» 

Le quattro giornate di fuoco che hanno sconvolto Serri. Oltre cento ettari andati in cenere a Serri, un inferno mai visto che ha colpito profondamente la gente del piccolo centro del Sarcidano. La giunta comunale guidata dal sindaco Samuele Gaviano a dichiarare lo stato di calamità naturale. Le fiamme hanno avvolto ogni cosa che trovavano lungo il cammino, vigneti, uliveti, frutteti, macchia mediterranea, boschi. Nonostante gli interventi immediati per lo spegnimento i danni sono stati tanti aggravati dal fatto che è stata colpita una zona dove il fuoco non era mai passato, una campagna che per i serresi ha sempre avuto un valore affettivo.

La ferita

«La zona era ricca di risorse paesaggistiche», dice Nicola Anedda, 36 anni, guida ambientalistica ed escursionistica, «tutti andavamo per fare una passeggiata e raccogliere funghi, qui mi sono appassionato alla natura e ho formato il mio bagaglio di conoscenze che mi hanno permesso di fare il lavoro attuale».

Dopo alcuni giorni è stata fatta la conta dei danni, è andato perso un patrimonio boschivo ricco di flora e fauna che mai era stato attaccato dal fuoco. «Ci sono stati danni», interviene il sindaco Gaviano, «nelle proprietà private ma anche nello spazio comunale dove sono state bruciate sugherete, alberi di pino e macchia mediterranea».

In cenere

Il fuoco non ha risparmiato neppure gli alberi secolari che dominavano fieri quest’area e dove venivano ammirati dalle tante persone che amavano camminare in questi boschi. Otto gli ettari di terra di proprietà di Salvatore Aresu, 76 anni, violentati dai roghi. «Si è trattato soprattutto». spiega il pensionato, «di querce da sughero e macchia mediterranea, qui il fuoco non era mai arrivato, tante piante secolari purtroppo non sono state risparmiate». Eppure qualcosa ha resistito alle alte temperature e alle fiamme: le arnie di Salvatore Aresu: «Non so come abbiano fatto ma hanno sopravvissuto a quell’inferno».

Querce

Il pensionato come tanti altri coetanei ama la campagna, quella del sughero non era la sua attività eppure trascorreva tra le querce molto tempo tanto da pensare di realizzare dei passaggi per le persone che andavano lì per ammirare questi spazi. «Ho realizzato delle strade» ha detto, «per questioni di sicurezza perché qui non ci sono sbocchi».

Il fuoco ha cambiato per sempre un paesaggio che si porterà dietro per anni e anni i segni di questa barbarie. Forse i teneri germogli non tarderanno a fare capolino sui rami grigi e presto o tardi la natura si riprenderà i suoi spazi ma non sarà più come prima.

RIPRODUZIONE RISERVATA