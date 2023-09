Niente salvamento a Scivu, la corsa disperata della bagnina 

Dalla spiaggia di Is Arenas a quella di Scivu, due chilometri di corsa sull’arenile per soccorrere un surfista tedesco, Horst Endrass, 72 anni. Protagonista del salvataggio al cardiopalma è Manola Cimino, 52 anni, la bagnina che da 12 anni presta servizio nel centro estivo di polizia penitenziaria nella colonia penale di Arbus.

È successo martedì pomeriggio, quando dalla spiaggia di Scivu hanno dato l’allarme per uno scomparso nel mare mosso. «Appena mi hanno chiesto aiuto, spinta da un istinto naturale, ho iniziato a correre per due chilometri – racconta Manola –. Appena arrivata, scrutando ad occhio nudo, ho notato la presenza di qualcuno su una roccia. Era proprio il disperso che fra l’altro, in questi giorni avevo già notato al largo di Is Arenas sul kite surf. Con tutto il fiato che avevo in gola gli ho urlato di stare tranquillo e di aspettare immobile i soccorsi».

L’impossibilità di raggiungerlo con l’ambulanza, ha fatto optare per l’elisoccorso e il trasporto al Brotzu per gli accertamenti. Per fortuna storia a lieto fine, il turista è stato dimesso a tarda notte e ieri è tornato a Scivu. «Ringrazio chi mi ha salvato la vita, la bagnina, il vice sindaco Simone Murtas, che è venuto fin qui, la capitaneria di porto di Oristano e i medici. Un coordinamento puntuale a testimonianza che l’Isola accoglie gli ospiti che amano il suo mare».

